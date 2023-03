Un passo dal cielo 7, Giusy Buscemi: “Non sento responsabilità…”/ “Ho imparato tanto”

Giusy Buscemi presenta la “nuova” Manuela in Un passo dal cielo 7: “Di nuovo c’è quasi tutto…”

Domani, giovedì 30 marzo, torna l’appuntamento con una delle fiction più seguite e apprezzate degli ultimi anni: Un passo dal cielo. Arrivata alla settima stagione, gli appassionati non vedono l’ora di scoprire quali saranno i cambiamenti, sia introspettivi che dal punto di vista della trama. Intanto, una delle protagoniste ha deciso di anticipare alcune novità relative al proprio personaggio; Giusy Buscemi, nei panni di Manuela, ha rilasciato una breve intervista per TvBlog passando in rassegna alcuni aneddoti e curiosità riguardanti la settima stagione de Un passo dal cielo.

“Sicuramente è rimasta un’empatia in Manuela, di nuovo c’è quasi tutto; già da come si veste. Nella scorsa stagione era alla ricerca della sua indipendenza, ora l’ha trovata: è diventata tenace e sa quello che vuole“. Dalle parole di Giusy Buscemi – che nella settima stagione de Un passo dal cielo vivrà il ruolo di Ispettrice di Polizia – si evince come il personaggio di Manuela vivrà una nuova fase della sua vita. Maggiore consapevolezza, chiaramente dovuta anche ad un impegno più ampio per il suo ritorno a San Vito al fianco di suo fratello Vincenzo, interpretato da Enrico Ianniello.

Giusy Buscemi, dall’amore riscoperto per le Dolomiti alla percezione dopo la maternità: “La montagna è madre…”

Oltre al racconto della nuova fase introspettiva del personaggio di Manuela, Giusy Buscemi argomenta sulle sue percezioni in merito all’impegno profuso per la settima stagione de Un passo dal cielo. “Come ho gestito la responsabilità? Intanto io non la sento, la centralità della serie ce l’hanno le Dolomiti, queste cime che ci regalano paesaggi mozzafiato”. Per l’attrice dunque, è lo strepitoso scenario naturale ha farsi carico del peso di rappresentare al meglio le storie della fiction, e sul personaggio di Manuela aggiunge: ” Quello che Manuela quest’anno dà è un punto di vista nuovo, un punto di vista femminile; sia per le indagini che in famiglia”.

Verso il finire dell’intervista rilasciata per TvBlog, Giusy Buscemi svela il suo particolare rapporto con le Dolomiti – scenario de Un passo dal cielo – considerate le origini siciliane. “Da siciliana che ha vissuto per 20 anni al mare ho scoperto e mi sono innamorata di questi posti grazie alla serie, ogni volta che vado impara qualcosa”. Grazie a Manuela, l’attrice ha dunque avuto modo di apprezzare una realtà paesaggistica diametralmente opposta rispetto a quella in cui è cresciuta, e conclude: “Forse quest’anno, fresca anche di maternità, ho visto che la montagna è madre nell’accezione che scopre poco a poco, all’inizio non capisci ma poi scopri; la montagna ti da tanto”.











