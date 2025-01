Dopo il debutto della scorsa settimana, Raz Degan torna in Un Passo dal Cielo 8 questa sera, giovedì 16 gennaio, su Rai 1. In questa stagione ci sono diverse new entry, tra cui spicca l’esploratore Stephen Anderssen, interpretato dall’ex di Paola Barale. Proprio oggi pomeriggio, Raz sarà ospite de La Volta Buona per anticipare cosa accadrà nei prossimi episodi di una delle fiction più amate dagli italiani. Durante la prima puntata, il pubblico ha già avuto modo di capire meglio chi è il personaggio affidato all’ex naufrago.

Stephen Anderssen è il fondatore e ricercatore di Origin, un’associazione che si occupa di studiare, con un team di esperti, gli effetti del cambiamento climatico, concentrandosi in particolare sui ghiacciai. Esploratore dal grande spirito, idealista e visionario, Stephen è un uomo dal carattere complesso e con un passato ricco di segreti. Tra questi, si nasconde uno legato a Nathan, interpretato da Marco Rossetti. Stando a quanto si legge nelle anticipazioni delle puntate che andranno in onda oggi, 16 gennaio, ci sarà una rivelazione sorprendente proprio relativa a Nathan. Cresciuto nei boschi prima di essere adottato da una coppia di antropologi, l’uomo potrebbe scoprire finalmente chi sono i suoi veri genitori.

Stephen Anderssen: chi è la new entry di un Passo dal Cielo 8 interpretata da Raz Degan

Nella puntata di Un Passo dal cielo 8 che verrà trasmessa questa sera, 16 gennaio, Il nuovo personaggio, Stephen Anderssen (Raz Degan), potrebbe svelare segreti cruciali legati al passato di Nathan, dando una svolta inaspettata alla trama di questa ottava stagione della fiction. Finora non è ancora chiaro quali informazioni Stephen nasconda, ma tutto lascia intendere che siano strettamente legate a Nathan. Inoltre, in un’intervista, lo stesso Raz Degan ha svelato alcune anticipazioni interessanti sul suo personaggio.

“Il mio personaggio vuole salvare il mondo in un senso, dall’altra parte vuole fare pace con se stesso, curare una ferita di questa storia che lo tormenta da tutta la vita e sulla montagna trova un raggio di luce che punta proprio alla sua anima. Rispecchia molto l’intimità che abbiamo noi con i nostri demoni”, ha raccontato l’attore. Raz inizialmente era titubante sull’idea di accettare il ruolo in Un Passo dal Cielo 8, ma è stata la sua compagna, Cindy Stuart, a convincerlo, sostenendo che lui e Stephen Anderssen, il personaggio che interpreta, siano molto simili. Ora non resta che attendere poche ore per vedere quali colpi di scena ci regalerà la fiction di Rai 1.