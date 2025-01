Anticipazioni Un passo dal cielo 8, prossima puntata del 16 gennaio 2025: vita stravolte per Vincenzo

Cosa succederà nella prossima puntata della fiction di Rai1 con protagonista Giusy Buscemi, Marco Rossetti ed Enrico Ianniello? Le anticipazioni su Un passo dal cielo 8 svelano che il prossimo episodio avrà per titolo La malga dell’alba è vedrà i protagonisti impegnati in un nuovo caso di omicidio. Una giovane veterinaria, Marianna Vannoni verrà trovata senza vita in montagna: chi l’ha uccisa e perché? Nel frattempo, Vincenzo Nappi, rimasto gravemente ferito in una sparatoria, dovrà fare i conti con le terribili conseguenze.

Il vicequestore rischierà di rimanere paralizzato perché il proiettile ha colpito la spina dorsale. Affranto e spaventato, l’uomo potrà contare sull’appoggio della famiglia soprattutto della sua compagna Carolina (Serena Iansiti) che non gli farà mancare il suo supporto e sull’amico di sempre Huber (Gianmarco Pozzoli). Nel frattempo la sorella Manuela, ispettrice, continuerà le indagini per cercare di scoprire cos’è successo: chi gli ha sparato e perché e, con l’aiuto di Nathan, inizierà a sospettare che ci sia un legame tra l’agguato al fratello e la misteriosa morte della giovane Sara Fontolan.

Un passo dal cielo 8, anticipazioni prossima puntata: svolta nel passato di Nathan

E non è tutto perché dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 della prossima puntata si scopre che emergeranno nuovi e importanti risvolti sul passato di Nathan. Sull’infanzia del giovane si sa pochissimo, cresciuto tra i boschi e allevato da un’orsa da bambino è stato adottato da una coppia di antropologhi ma chi sono i suoi genitori biologici e perché lo hanno abbandonato? L’enigmatico e misterioso Stephen Anderssen (Raz Degan) sembra conoscere un segreto proprio sul passato di Nathan che prima o poi verrà a galla. Nel frattempo Manuela, aiutando Nathan farà uan clamorosa scoperta sul suo passato, e continuerà ad indagare sulla morte di Sara: chi l’ha uccisa e perché? Spazio avrà la new entry zio Nino (Nino Frassica) pronto portare divertimento e leggerezza. L’appuntamento con la prossima puntata di Un passo dal cielo 8 è per giovedì 16 gennaio 2024 sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35 circa. Ed è possibile seguire gli episodio anche in diretta streaming su Raiplay.