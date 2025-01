Un passo dal cielo 8, chi è Stephen Anderssen interpretato da Raz Degan: luci e ombre nel suo passato

Ci saranno tantissime new entry in Un passo dal cielo 8 ed una di loro è Raz Degan che impersona l’ambiguo è controverso Stephen Anderssen, chi è? È il fondatore e pricipale ricercatore della Origin, che è un’associazione che insieme ad altri studiosi si occupa di studiare gli effetti del cambiamento climatico in particolare sui ghiacciai. Stephen è un esploratore, idealista e visionario ma il suo passato è pieno di luci e ombre e soprattutto nasconde un misterioso segreto che verrà fuori nelle prossime puntate. Cosa è successo nel suo passato e perché è preda di un profondo senso di colpa?

Stephen Andersen in Un passo dal cielo 8 non è l’unica new entry nel cast, nel suo gruppo di ricercatori c’è anche Anna Riva (Cecilia Bertozzi) è una zoologa che si occupa degli animali e sin da subito entrerà in sintonia con Nathan tanto che persino Manuela se ne accorgerà e inizierà ad esserne gelosa. Laura Sostegni (Alice Arcuri), invece, si occupa invece della parte burocratica della fondazione mentre Gabriele Verardi (Alberto Malanchino) è tra le nuove leve ed è molto avventuroso e amante del pericolo.

Raz Degan è Stephen Anderssen in Un passo da cielo 8: cosa conosce sul segreto di Nathan?

E non è tutto perché dalle anticipazioni su Un passo dal cielo 8 si scopre che Stephen Anderssen porterà scompiglio. Inizialmente verrà accusato di essere coinvolto nella scomparsa di Sara ma poi si scoprirà che conoscerà importanti novità sul segreto di Nathan che riguardano i suoi genitori. Insomma sarà un personaggio chiave e ricco di sfaccettature. Ed inoltre, in una recente intervista, anche Raz Degan ha fornito delle anticipazioni sul suo personaggio: “Il mio personaggio vuole salvare il mondo in un senso, dall’altra parte vuole fare pace con se stesso, curare una ferita di questa storia che lo tormenta da tutta la vita e sulla montagna trova un raggio di luce che punta proprio alla sua anima. Rispecchia molto l’intimità che abbiamo noi con i nostri demoni”.