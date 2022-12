Un posto al sole/ Anticipazioni 12 dicembre: Nunzio deluso da Chiara, sceglie Alice?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 12 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 12 dicembre, rivelano che Nunzio aspettava molto il ritorno di Chiara, ma qualcosa ci dice che ne resterà molto deluso. A quel punto, il ragazzo comincia a vedere Alice sotto una nuova luce: forse i suoi tentativi di sedurlo non sono mai stati così vani. E Alice appare una giovane donna davvero diverso da Chiara sotto molti aspetti, ed ecco il motivo per cui potrebbe spingersi verso le sue braccia e lasciarsi la sua ex alle spalle.

I gioielli di famiglia di Lia sono nelle mani di Alberto, il quale sta cercando di capire di a chi appartenessero. Il prezioso tesoro è stato ritrovato nel suo seminterrato. Intanto Lia, che ha scoperto tutto, non sa come gestire la situazione: è nervosa perché pensa continuamente a come riuscire a mettere mani a quei gioielli, lei deve averli per forza. Peccato che il suo nervosismo rischia di provocarle dei seri problemi sul lavoro.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 12 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Viola ha di nuovo un confronto spiacevole con Rosa a causa dell’educazione data al piccolo Manuel. La giovane supplente cerca di spiegarle il suo punto di vista, ma la donna non si muove di un centimetro: il bambino è suo figlio, non spetta a un estraneo dirle come deve comportarsi con lui. In realtà, sotto l’atteggiamento di Rosa potrebbero nascondersi altri sentimenti, quali un mix di gelosia e senso di rivalsa nei confronti di Viola, che ha stretto un legame speciale non solo con Manuel, ma anche col papà Damiano…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, le cose tra Lia e Diego vanno decisamente bene, tanto che lei sembra pronta a pensare a un futuro con lui. Grazie alla vicinanza del Giordano junior, la Longhi pare essersi gettata alle spalle i preziosissimi gioielli di famiglia nascosti a Palazzo Palladini (che poi il motivo del suo ingresso era proprio quello di recuperarli). Tuttavia, Lia farà una scoperta improvvisa che la costringerà a pensare di nuovo al suo passato. Infatti sembra che i gioielli della sua famiglia siano nelle mani di Alberto, che li nasconde gelosamente…

Alice le sta provando davvero tutte per conquistare Nunzio, quindi continua a ronzargli ancora intorno. La cosa non sembra infastidirlo più di tanto, ma il giovane non intende darle corda, almeno per il momento. Nel suo cuore, infatti, c’è ancora Chiara, che spera di riabbracciare una volta che la giovane avrà finito il suo programma di disintossicazione. Bianca e la sua famiglia sono preoccupati dalla notizia della challenge online che è tornata alla ribalta, e quando inizia a indagare potrebbe nutrire dei sospetti sul suo amico Antonello…











