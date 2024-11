Nuovi colpi di scena in vista a Un posto al sole, sul web trapelano interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 13 novembre 2024. L’amatissima soap opera partenopea tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. In molti infatti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà e con le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini non si annoiano mai. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata di mercoledì 13 novembre 2024 il clima di ostilità intorno alle attività del Centro Ascolto getteranno Giulia nello sconforto. Da quando gli abitanti del quartiere si sono allontanati dalla parrocchia e dal Centro sta cercando un modo per far tornare il sereno ma non c’è ancora riuscita e questo la fa stare davvero male.

Anticipazioni Un posto al sole, 13 novembre 2024: Rossella in difficoltà, Nunzio non vuole ferire Diana

I tantissimi fan della famosa soap opera partenopea si chiedono cosa succederà nei prossimi episodi e non vedono l’ora di scoprirlo. Intanto, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nell’episodio che andrà in onda domani con molta ansia Rosa si preparerà ad affrontare il suo primo giorno di scuola serale. Nel frattempo, l’atteggiamento di Fusco nei confronti di Rossella non migliorerà affatto. Dopo che lei lo ha accusato di aver avuto un comportamento inappropiato continuerà ad abusare del suo potere e la metterà sotto pressione.

Per vendicarsi il primario attribuirà alla Graziani un ruolo sempre più marginale in ospedale facendola soffire non poco dal momento che ci tiene moltissimo alla sua carriera. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano anche che per Nunzio non sarà affatto semplice mettere fine alla sua relazione con Diana, Cammarota vuole stare con Rossella ma non vuole causare altra sofferenza alla Della Valle in un periodo così delicato della sua vita. Claudia si presenterà a Napoli all’improvviso, una visita inaspettata che potrebbe mettere Guido in difficoltà.