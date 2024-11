Dopo la solita pausa del weekend inizia una nuova settimana di Un posto al sole e come al solito colpi di scena e novità non mancheranno, le anticipazioni relative all’episodio che andrà in onda domani, martedì 12 novembre 2024, faranno incuriosire tutti. La soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì su Rai 3 alle 20.50 e con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini non fanno mai annoiare i tantissimi fan della nota ed amatissima fiction. Giulia chiederà aiuto a Don Antoine per far riavvicinare gli abitanti del quartiere al Centro Ascolto, Rosa proporrà di fare una festa con bevande e cibo gratis per tutti.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella puntata di martedì 12 novembre 2024 Don Antoine proverà ad eliminare la distanza che si è creata tra lui e Rosa. Dopo quello che è successo con Luisa però la Picariello sarà distaccata non solo nei confronti del parroco ma in generale nei confronti del genere maschile. Nel frattempo Giulia si renderà conto per l’ennesima volta che gli abitanti del centro storico provano ostilità nei suoi confronti.

Anticipazioni Un posto al sole, martedì 12 novembre 2024: Alice troverà una rivale in radio

Rossella sta vivendo un periodo alquanto particolare, non solo dal punto di vista sentimentale ma anche da quello professionale. In ospedale il primario l’ha fatta sentire più volte a disagio, nei precedenti episodi di Un posto al sole non ha tollerato più il suo atteggiamento e lo ha affrontato. Fusco non ha preso affatto bene le insinuazioni della talentuosa dottoressa e dopo aver negato l’ha cacciata in modo brusco dal suo ufficio.

Anche Silvia e Michele scopriranno che la figlia ha subito delle molestie da parte del primario e la loro reazione sarà molto diversa, i due infatti avranno opinioni opposte in merito al modo in cui Rossella dovrebbe reagire nei confronti del primario. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata che andrà in onda martedì 12 novembre 2024 la Graziani dovrà fare i conti con alcune spiacevoli notizie che non riguarderanno solo il lavoro ma anche la sua vita sentimentale. Intanto, Alice affronterà il suo primo giorno in radio però le cose andranno diversamente da come aveva immaginato, la nipote di Marina Giordano troverà una rivale.

