Un posto al sole/ Anticipazioni 14 settembre: Nunzio e Chiara, nuovi ostacoli

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 settembre: Nunzio e Chiara, nuovi ostacoli per loro

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 14 settembre, rivelano che finalmente Nunzio e Chiara si sono ritrovati, ma la felicità dei due innamorati rischia di essere oscurata da qualcosa. Sappiamo che la giovane è ricaduta di nuovo nel tunnel della droga, e uscirne sarà ancora più difficili. Nuovi ostacoli si frappongono tra loro, e forse un’ombra dal passato che non vuole lasciarli vivere la loro felicità. Quale sarà il loro destino?

Iago Garcia di Un altro domani/ "Ventura non è cattivo, per quel ruolo c'è Patricia"

Intanto, per il piccolo Jimmy si prospetta un periodo per nulla facile quando si rende conto che deve affrontare prove più grandi di lui. Niko e Micaela si danno infatti battaglia per la custodia del figlio, e questa guerra legale non farà altro che portare delle conseguenze nell’animo del bambino, che vorrebbe solo vedere i suoi genitori sereni. Per Jimmy sarà difficile vederli litigare. Inoltre, a pesare ancora di più, c’è la morte di Susanna, un grave lutto destinato a non spegnersi ancora: la donna gli ha fatto da mamma, e ora che non c’è più, riuscirà il piccolo a farsi forza da solo?

Il Paradiso delle signore/ Chiara Baschetti new entry: "Matilde donna rivoluzionaria"

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 settembre: Samuel mostra il suo carattere

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Samuel, stanco di essere considerato un ragazzo debole, prenderà una sorprendente decisione che lascerà Speranza a bocca aperta. Mentre Mariella e Guido hanno creduto subito alla loro nipote, Samuel è stato invece messo da parte. Stavolta per lui arriva l’ora della rivincita e mostrerà finalmente il suo carattere.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Nunzio sulle tracce di Chiara

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, dopo un lungo viaggio, Nunzio giunge a Capo Verde sulle tracce di Chiara, ma nel frattempo scopriamo che la fuga da Napoli non ha impedito alla ragazza di ricadere vittima delle sue fragilità. Per il giovane sarà un vero shock. Dopo essersi scontrato con Franco, Roberto si confronta con Marina la quale lo porta a rivedere la propria posizione. La donna cercherà di farlo ragionare, convinta che il suo compagno non abbia avuto la giusta reazione.

Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 15 settembre: Carter con Quinn, Rodrigo torturato

Intanto, Eugenio, dopo aver quasi rischiato di perdere Viola, non vuole ricadere nello stesso errore. La donna è viva per miracolo e ha sfiorato la tragedia causata dalla furia incontrollabile di Valsano. A questo punto, l’avvocato prenderà una decisione che secondo lui sarà necessaria a migliorare la situazione. In realtà, questa sua idea non farà altro che ritorcersi contro e colpire i suoi cari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA