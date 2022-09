Un posto al sole/ Anticipazioni 15 settembre: la rivincita di Samuel contro Espedito

Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 settembre: Chiara di nuovo nel tunnel della droga

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 15 settembre, rivelano che Nunzio è sconvolto nell’apprendere che Chiara ha avuto una ricaduta e fa ancora uso di droga. Il ragazzo è disperato, sperava che raggiungendola, contro la volontà di tutti, i due avrebbero potuto iniziare una vita insieme. Invece, il destino si è accanito di nuovo contro la coppia.

Nunzio si ritroverà così nuovamente costretto ad affrontare i fantasmi di un passato che aveva in qualche modo rovinato il loro rapporto, finendo per imbattendosi peraltro in uno scenario che non aveva previsto quando aveva deciso di scappare dall’Italia. Per loro è davvero finita? Oppure Nunzio riuscirà a riportare Chiara sulla strada giusta?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 settembre: Samuel contro Espedito

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che è l’ora della rivincita per Samuel. Il ragazzo, stanco di essere etichettato come un debole, ha deciso di mostrare a tutti qual è il suo vero carattere. Alla faccia di chi lo aveva preso in giro, il giovane Piccirillo è preso da uno scatto di orgoglio e deciderà di affrontare il terribile Espedito per un imperdibile faccia a faccia. Riuscirà a farsi valere o ricevere il ben servito dal suo rivale?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Nunzio e Chiara di nuovo insieme, ma a che prezzo?

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio e Chiara si sono ritrovati, ma la felicità dei due innamorati è durata poco: infatti la giovane è ricaduta di nuovo nel tunnel della droga, e uscirne sarà ancora più difficile. Nuovi ostacoli si frappongono tra loro, e forse un’ombra dal passato che non vuole lasciarli vivere la loro felicità. Il piccolo Jimmy sta soffrendo molto dopo la morte di Susanna. Niko e Micaela si danno infatti battaglia per la custodia del figlio, e questa guerra legale non farà altro che portare delle conseguenze nell’animo del bambino, che vorrebbe solo vedere i suoi genitori sereni.

Infine, Samuel, stanco di essere considerato un ragazzo debole, prenderà una sorprendente decisione che lascerà Speranza a bocca aperta. Mentre Mariella e Guido hanno creduto subito alla loro nipote, Samuel è stato invece messo da parte. Stavolta per lui arriva l’ora della rivincita e mostrerà finalmente di che pasta è fatto.











