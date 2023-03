Un posto al sole/ Anticipazioni 16 marzo: Manuela ama ancora Niko

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 16 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 16 marzo, rivelano che Otello è a Indica e i suoi amici Raffaele e Renato sono molto preoccupati per lui, ma anche in ansia. L’uomo infatti non è più lo stesso dopo la morte di Teresa, com’è comprensibile. I due quindi cercheranno un modo per farlo tornare a Napoli, così da poterlo supportare al meglio in questo momento difficile della sua vita. Problemi d’amore anche per Manuela, che è ancora innamorata di Niko. La gemella Micaela ha provato a risollevare il morale alla sorella, spronando a conoscere nuove persone, ma senza successo.

Il giovane Poggi, da parte sua, continua ad essere scostante con Manuela, mandandole segnali destabilizzanti e controversi che quindi la gettano nella confusione più totale. Alla fine la Cirillo deciderà di voltare completamente pagina e ad andare avanti con la sua vita. Riuscirà a dimenticarlo del tutto? Niko tornerà sui suoi passi?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 16 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Rosa si era rivolta inaspettatamente a Viola per chiederle aiuto. La donna era in difficoltà ma si era detta disposta a dare una svolta alla sua vita. E la Bruni l’ha aiutata, trovandole un impiego. Ora finalmente Rosa può iniziare il suo primo giorno di lavoro in Terrazza e ce la metterà tutta per dimostrare di essere cambiata. Intanto c’è grande preoccupazione in commissariato quando Franco parla con Damiano a proposito di Edoardo Sabbiese (nuovo personaggio entrato nella soap) e della forte tensione che si respira per le strade del centro storico di Napoli…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Teresa muore lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Otello, che tenta come può di superare il lutto. Anche la nipote Rossella soffre molto per la perdita della nonna, ma non riesce a trovare il giusto conforto da Riccardo, il quale appare scostante e troppo preso dal lavoro. Silvia tenta con disperazione di risollevare le sorti del Caffè Vulcano, organizzando una Festa della Donna con uno spogliarello di Samuel per attirare clientela. La piccola Irene vuole conoscere meglio Tommaso. Alberto è determinato a portare avanti il suo progetto di allargare lo studio ma incontra qualche difficoltà.

Viola è divisa, di nuovo, tra i suoi sentimenti per Damiano (mai sopiti) e il suo matrimonio con Eugenio, che è ormai in discesa libera. E quando il marito si presenta con una proposta inaspettata, Viola capisce che deve prendere una decisione. Roberto, invece, compie un passo importante nei confronti di Lara, ma allo stesso tempo rassicura Marina sul loro futuro insieme. Manuela, invece, pensa ancora a Niko ma è decisa a riprendere in mano la sua vita.











