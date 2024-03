Un posto al sole/ Anticipazioni 19 marzo 2024: Guido sempre più furioso con Mariella

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 18 marzo 2024

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda oggi, martedì 19 marzo, rivelano che Rossella dovrà affrontare la situazione. La ragazza dovrà trovare il coraggio delle sue azioni, e prendersi le sue responsabilità senza più scappare. Nel frattempo, Guido troverà ancora più soffocante il rapporto con la moglie Mariella.

Filippo e Serena cercheranno di aiutare la figlia Irene che si è cacciata nei guai, dopo aver seguito la creator di nascosto ai genitori. La bambina, però, non sembra voler collaborare con loro. Manuela continua a sentirsi sempre più in colpa per quanto accaduto alla nipote, verso cui sente parte della responsabilità.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 marzo 2024 su Rai 3

Per Rossella è arrivato il momento di fare i conti con le sue scelte, che hanno portato a conseguente inevitabili. La ragazza deve guardare in faccia la realtà e affrontare un confronto che ha sempre voluto evitare. Guido ha avuto in incidente, e Mariella ha deciso di prendersi cura di lui costantemente.

Le continue attenzioni della moglie, però, hanno soffocato Guido e creato tensioni all’interno del matrimonio. L”uomo non ne può davvero più di Mariella; il loro rapporto è sempre più compromesso. Il vigile continua ad avercela con la moglie e sembra irremovibile. Filippo e Serena proveranno ad aiutare Irene finita nei guai dopo aver seguito la creator sui social. Manuela si sente sempre più in colpa nei confronti della nipote.

Un posto al sole anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata, Serena e Filippo hanno scoperto che la figlia Irene si è cacciata in un grosso guaio. La piccola ha cominciato a seguire una creator, senza la supervisione dei genitori, cominciando a prendere sul serio i consigli della ragazza. Serena e suo marito tentano di far comprendere alla loro figlia quali pericoli il web possa nascondere.

La coppia, però, si domanda come Irene abbia potuto prendere il vecchio telefono di nascosto a loro. Manuela viene a sapere la verità su sua nipote e si sente in colpa. E’ stata lei a dare il vecchio telefono della madre a Irene e consentirle di navigare su internet. La Cirillo dovrà dire tutta la verità a sua sorella, riuscirà nell’intento? Nel frattempo, Guido e Mariella non riescono a ritrovare la serenità di coppia. La tensione tra i due è alle stelle, il loro rapporto è a rischio.

