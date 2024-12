La programmazione televisiva ha subito non poche variazioni e modifiche durante la settimana di Natale, Un posto al sole però andrà in onda regolarmente. L’amatissima soap opera partenopea, infatti, terrà compagnia ai telespettatori anche nel giorno di Natale e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che stupiranno non poco i fan. Con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini quotidianamente catturano non poco l’attenzione di moltissime persone che si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Un posto al sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre, le puntate oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Cosa succederà nella puntata di martedì 24 dicembre 2024? Stando alle anticipazioni il clima natalizio non riuscirà a rallegrare l’umore di Roberto Ferri, lo spietato imprenditore infatti sarà troppo occupato con il lavoro e proverà a recuperare con Saviani dopo quello che è successo tra loro in radio.

Anticipazio Un posto al sole 24 dicembre 2024: Incontro inaspettato per Ida e Diego, Guido si sente fortunato

I tantissimi fan di Un posto al sole assisteranno ad altre novità e colpi di scena nella puntata di domani, martedì 24 dicembre 2024. Le anticipazioni fann sapere che sarà una giornata molto importante per Ida e Diego, un incontro inaspettato però potrebbe rovinare tutto. Nel frattempo, in modo alquanto inaspettato e per diversi motivi Renato e Micaela si ritroveranno ad essere alleati.

Entrambi proveranno a frenare Valeria, determinata a riprendersi il suo posto nella vita di Niko, sia la Ciricco che il padre dell’avvocato Poggi preferirebbo però che i due si allontanassero. Intanto Manuela proverà a rispettare la promessa che ha fatto a Niko. Cos’altro succederà a Un posto al sole? Le anticipazioni rivelano che vedendo quanto Alberto soffra per la lontananza di Federico Guido non potrà fare a meno di riflettere su quanto sia fortunato a poter trascorrere le festività natalizie insieme a suo figlio.

