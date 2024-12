Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà dopo la consueta pausa del weekend. L’amatissima soap opera partenopea terrà compagnia ai telespettatori anche durante la settimana di Natale e come al solito non mancheranno interessanti novità e colpi di scena. Gli episodi vengono trasmessi su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan.

Sul web sono già trapelate alcune interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda lunedì 23 dicembre 2024. Queste fanno sapere che Niko scoprirà che c’è stato uno scontro tra Manuela e Valeria, l’accaduto lo farà non poco innervosire. L’avvocato Poggi prenderà una decisione che farà soffrire una di loro. A rimanerci male sarà la sua fidanzata o la Cirillo?

Anticipazioni Un posto al sole 23 dicembre 2024: per Ida non sarà un Natale sereno, Mariella deve fare una scelta

Manca sempre meno a Natale ma non tutti saranno in vena di festeggiamenti. Cosa succederà? Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Ida dovrà fare i conti con delle notizie inaspettate sul figlio che la turberanno non poco. L’umore della ragazza sarà talmente pessimo che condizionerà anche quello della famiglia di Diego e quella di Roberto Ferri.

Nell’episodio di lunedì 23 dicembre 2024 dopo la proposta di Guido Mariella dovrà fare una scelta su Capodanno, le anticipazioni fanno sapere che l’Altieri sarà molto confusa e non saprà che cosa fare. La vigilessa deciderà di assecondare la richiesta del suo ex marito, di Sasà o di Bice? Cerruti non vuole che l’amica dia retta a Guido ma nemmeno alla sorella. Per scoprire tutto quello che accadrà non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi di Un posto al sole, i colpi di scena non mancheranno.

