Un posto al sole/ Anticipazioni 31 marzo: Viola ed Eugenio di nuovo insieme

unUn posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 31 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 31 marzo, rivelano che Lara prosegue nel suo piano per riavvicinarsi gradualmente a Roberto, e ci sta riuscendo. La vicinanza di entrambi con il piccolo Tommaso sembra essere proficuo per la Martinelli, ormai sicura di poter definitivamente riconquistare l’uomo dei suoi sogni. Il problema è chiedersi fin dove si spingerà la scaltra manager? E’ chiaro che Lara sta mentendo in merito al figlio, il problema è che Ferri non se ne rende conto. Spetterà dunque a Marina riuscire a contrastare le losche iniziative della rivale: ci riuscirà? La sensazione è che potrebbe accadere qualcosa di grosso in grado di far vacillare ancora di più il rapporto tra Marina e Roberto…

Liceo Berchet Milano, petizione degli studenti/ “Malessere per metodi educativi prof”

Un posto al sole, anticipazioni puntata 31 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Viola ha deciso di non porre fine al suo matrimonio con Eugenio: i due hanno quindi fatto pace e si sono riconciliati. La coppia ora deve dare la notizia al piccolo Antonio e agli altri familiari. Ornella e Raffaele saranno sicuramente felici di rivedere i due insieme, e anche il bambino al pensiero che i suoi genitori sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto. Intanto, Renato continua ad atteggiarsi in modo davvero strano. Giulia comincia a nutrire diversi dubbi e deciderà di indagare per capire cosa lo abbia portato a comportarsi così. Cosa scoprirà?

SCUOLA/ Le vite degli altri, un imprevisto che sfida l'omologazione

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, le persone vicino a Silvia cominciano a sospettare che qualcuno voglia davvero sabotare il Caffè Vulcano, mentre la proposta di entrare in affari con Alberto sembra al momento l’unica plausibile per salvare il bistrot. Samuel, nonostante provi una certa attrazione per Micaela, resta fedele a Speranza. Marina è ogni giorno sempre più insofferente alla presenza di Lara; e più Roberto si avvicina a lei, più la Giordano ne soffre, rischiando di mettere in crisi il loro rapporto. Poi, per distrazione di Marina, la piccola Irene ha un incidente e questo episodio inasprisce ancora il legame tra la Giordano e il suo Ferri. Viola prende un’importante decisione in merito al suo matrimonio e la comunica a Eugenio: è pace fatta fra i due.

LEGGI ANCHE:

Sunak "preoccupato da gender a scuola"/ "Cambio sesso sociale impatta sui bimbi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA