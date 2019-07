Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 6 luglio: programma, finali e azzurri

RISULTATI LIVE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Terza giornata alle Universiadi 20189 di Napoli: oggi sabato 6 luglio ecco che si entra sempre più nel vivo della manifestazione del capoluogo campano che già grande soddisfazione ha regalato a noi italiani. Nel medagliere infatti gli azzurri in sono fatti subito sentire, sia nel primo giorno con il bronzo di Auber nei tuffi e l’argento di Ciampi nel nuoto che nella giornata di ieri, seconda della competizione. Ovviamente non possiamo accontentarci qua: saranno tante le finali in programma oggi e altrettante quindi le occasioni per le delegazione italiana alle Universiadi di 2019 di Napoli di coprirsi di gloria. Non scordiamo poi che oggi arriveranno pure i primi verdetti pesanti per gli sport di squadra: l’Italia riuscirà ad accedere alle fasi finali?

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il miglior modo per rimanere aggiornati sulle Universiadi 2019 di Napoli è quello di collegarsi al sito ufficiale della manifestazione (https://www.universiade2019napoli.it/) che tramite il portale fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video tutti gli eventi. In tv sono però previste delle finestre giornaliere sulla tv di stato e per la precisione sul canale Raisport, dove saranno visibili anche le gare più importanti: diretta streaming video garantita su raiplay.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: IL PROGRAMMA DI OGGI 6 LUGLIO

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci proporrà il programma ufficiale delle Universiadi 2019 di Napoli per questa giornata, partendo dalle discipline individuali che pure prevedranno non poche finali e quindi occasioni di medaglia per i nostri azzurri. Ecco quindi che già alle ore 8,30 del mattino si comincerà con il tiro a segno che metterà, nella giornata, in palio le medaglie per per il fucile a 10 m maschile: di fila i riflettori si sposteranno in pedana per la scherma, con i tabelloni della sciabola femminile e del fioretto maschile, dove gli azzurri sono i naturali favoriti. Da programma ecco che poi dalle ore 9,30 a tarda serata avranno luogo le gare di nuoto alla Piscina Scandone e in contemporanea assisteremo anche alle prove del tiro a volo, con del trap a squadre. Protagonisti anche nela giornata di oggi i tuffi, oltre che il judo: ciliegina sulla torta a partire dalle ore 14,00 le gare della ginnastica artistica con le finali della all around donne e uomini. Nota a parte per le discipline di squadra. Ricordiamo infatti che qui l’Italia sarà impegnata contro la Germania nella gara maschile di basket alle ore 21,00, mentre per il volley assisteremo al match femminile Italia Giappone alle ore 20,00. Per la pallanuoto segnaliamo infine la sfida al maschile tra Italia e Ungheria alle ore 19,30



