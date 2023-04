Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: “Lavinia ha ragione!”/ “L’aborto…”

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, divisi sul percorso di Lavinia Mauro: “Come allora…”

Le storie proposte da Uomini e Donne in tutte le sue stagioni televisive appassionano ogni anno milioni di telespettatori. Le dinamiche del trono classico, a dispetto dell’ormai sempre più popolare versione over, continuano ad essere un must tra social e piccolo schermo. Ad oggi, l’attenzione del dating show di Maria De Filippi è tutta rivolta su Lavinia Mauro, prossima alla scelta. E’ difficile decifrare il suo sentimento attuale e su chi potrebbe ricadere la scelta finale tra i due Alessio; sta di fatto che e dinamiche del suo trono hanno attirato la curiosità e il parere di una coppia nota ai fan di Uomini e Donne: Aldo Palmeri e Alessia Cammarota.

Intervistati dal settimanale Uomini e Donne Magazine, sia Alessia Cammarota che Aldo Palmeri hanno offerto il loro parere sulla possibile scelta di Lavinia Mauro divisa tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. “Ieri sera c’era in onda Lavinia che se la prendeva con quell’Alessio dai capelli rossi. Aveva ragione a non fidarsi!“, esordisce così Alessia, trovando la pronta risposta del compagno: “Per me invece aveva ragione lui: io al suo posto me ne sarei andato”. A quel punto, è l’ex corteggiatrice ad incalzarlo con una frecciatina: “Come allora, non siamo d’accordo neanche adesso“.

Nel corso dell’intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno avuto modo di tornare anche sulla terribile notizia dell’aborto subito dalla giovane, ripercorrendo i momenti più difficli di quella tragica esperienza. “Due anni fa Alessia ha vissuto cinque giorni durissimi” – Spiega Aldo – “In ospedale da sola consapevole che quella gravidanza non poteva andare avanti. Io ero a casa con i bambini, non potevo starle accanto perchè era periodo di Covid… Ha evitato per molto tempo di parlare, si è tenuta dentro questo enorme dolore…”

Dopo il dolore della perdita del bambino, per Alessia Cammarota e Aldo Palmeri è arrivata di recente la notizia della nuova gravidanza con il terzogenito che riempirà di nuove gioie la famiglia. Per l’ex corteggiatrice però, il dolore della perdita del bambino è ancora forte: “L’iter che abbiamo affrontato è stato pesantissimo, una cosa che ti distrugge“. Come anticipato però, è arrivata la lieta notizia del terzo figlio in arrivo e Aldo Palmeri scherza sul possibile nome, ironizzando sul fatto che saranno gli altri due fratellini a sceglierlo: “Va bene tutto, basta che non diano un nome per cui verrà preso in giro”.











