Uomini e Donne/ Alessandro Cannataro è il nuovo tronista (Trono Classico)

Le registrazioni della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne cominceranno solo a fine agosto, ma cominciano a circolare i rumors su quelli che saranno i nuovi tronisti. Dopo Teresa Langella, Paolo Crivellin e Claudio D’Angelo che sono diventati tronisti dopo essere stati tentatori di Temptation Island, anche il nuovo tronista della prossima stagione potrebbe arrivare direttamente dal programma dell’amore. Secondo quanto rivelato da Very Inutil People, la redazione di Uomini e Donne avrebbe deciso di puntare, ancora una volta, non su un volto sconosciuto, ma su un nome già noto al pubblico del programma di Maria De Filippi. Sul trono lcassico, infatti, a settembre, dovrebbe esserci l’ex tentatore ed ex corteggiatore Alessandro Cannataro.

UOMINI E DONNE CLASSICO: CHI E’ ALESSANDRO CANNATARO

Chi è Alessandro Cannataro, probabile nuovo tronista di Uomini e Donne? Si tratta di un volto noto avendo già partecipato al dating show di canale 5 come corteggiatore di Sara Affi Fella che, alla fine, ha scelto Luigi Mastroianni con cui è finita dopo pochi giorni. Alessandro, inoltre, è anche uno dei tentatori di Temptation Island 2019, ma a differenza di altri suoi colleghi, non ha colpito nessuna fidanzata. Alessandro Cannataro, infatti, non è da confondere con Alessandro Zarino che ha fatto perdere la testa a Jessica Battistello. Nonostante non sia riuscito a costruire nessun flirt nel villaggio dell’amore, Alessandro Cannataro è considerato in pole per il trono della prossima stagione. Sarà davvero lui il primo tronista a cercare l’amore in tv? Restano in pole anche gli ex corteggiatori Antonio Moriconi e Giulio Raselli che, esattamento come Cannataro ha anche partecipato a Temptation Island.

