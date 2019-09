Uomini e Donne/ Giulio Raselli e Alessandro Zarino ‘rivali’? (Trono Classico)

Cresce l’attesa per la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show di successo in partenza da lunedì 16 settembre su Canale 5. Come già annunciato i due tronisti ‘uomini’ di questa fase iniziale della stagione saranno Giulio Raselli e Alessandro Zarino, due volti già noti al pubblico del dating show e di Temptation Island. Stando alle prime anticipazioni trapelate circa le prime registrazioni del Trono Classico i due bei tronisti si troveranno a condividere più di una corteggiatrice. A cominciare da Sara che è uscita con entrambi, anche se l’esterna con Alessandro non è andata benissimo visto che il tronista ha deciso di eliminarla. Diversamente Giulio Raselli ha deciso di tenerla, ma in realtà c’è un’altra corteggiatrice che ha innescato una sorta di “competizione” tra i due protagonisti del Trono Classico.

Giulio Raselli e Alessandro Zarino “rivali” a Uomini e Donne

Le prime registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne regaleranno i primi colpi di scena con i due tronisti Giulio Raselli e Alessandro Zarino rivali per via di una corteggiatrice presente nel parterre. Si tratta di Veronica, una ragazza che sin dall’inizio ha catalizzato l’attenzione di entrambi i tronisti. Un’attrazione che l’ha spinta ad uscire in esterna con tutti e due pur avendo un’attrazione fisica più forte per Alessandro. Nonostante ciò, la ragazza ha precisato ugualmente di essere interessata a conoscere sia Giulio che Alessandro. Una decisione che in passato è stata fatta da diversi corteggiatori e corteggiatrici, ma che non sarebbe stata tanto gradita da Giulio; in particolare l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ci sarebbe rimasto molto male nel vedere l’esterna di Veronica con Alessandro. Un comportamento quello di Veronica che ha stuzzicato entrambi i tronisti che sembrerebbero pronti a diventare ‘rivali’ pur di conquistare la donna. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, Giulio sarebbe rimasto piacevolmente colpito da Veronica al punto da imbarazzarsi (e non poco) durante l’esterna anche se l’ex tentatore non avrebbe gradito la decisione della ragazza di corteggiare entrambi.

