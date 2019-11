Uomini e Donne/ Alessandro Zarino in silenzio, Sara Affi Fella… (Trono Classico)

Come sta Alessandro Zarino dopo la messa in onda della puntata della sua scelta che si è conclusa con il no di Veronia Burchielli e con la decisione di Maria De Filippi di offrire il trono a quest’ultima? E’ questo stanto si chiedono i fans del programma di canale 5 alla ricerca di notizie sull’ex tronista. Sui social, tuttavia, tutto tace. Nonostante sia passato del tempo da quel momento e la puntata sia stata già trasmessa, Alessandro non si è ancora espresso su quanto accaduto. Le sue ultime dichiarazioni risalgono alla puntata della scelta quando si è lasciato andare ad un duro sfogo davanti alle telecamere di Witty Ty. “Ho seguito solo quello che sentivo. Non volevo perderla e magari uscire dal programma e conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via. Mi ha detto di no, ne ha approfittato e là si vede che comunque, insomma… Se veramente voleva conoscermi avrebbe rifiutato”, aveva detto. Da quel momento il silenzio assoluto. L’ex tronista, dunque, tornerà a parlare o resterà in silenzio ancora per un po’?

UOMINI E DONNE, SARA AFFI FELLA TUONA SUI SOCIAL

Dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne con l’arrivo di Veronica Burchielli sul trono, è tornata a parlare Sara Affi Fella. E’ passato diverso tempo da quando finì nel vortice mediatico per aver continuato a frequentare l’ex fidanzato Nicola Panico mentre era sul trono ed oggi l’ex tronista torna a parlare. Su Instagram, Sara Affi Fella ha ricordato la sofferenza provata in quel periodo facendo notare come tutte le accuse e critiche ricevute, forse, siano state esagerate rispetto all’accaduto. “Mi rendo conto che fondamentalmente tutto quello che ho passato, tutto quello che mi sono portata addosso, ad oggi, mi rendo conto che tutto quello che è successo forse è stato un po’ tutto esagerato anche perché, vedendo quello che è successo ultimamente in tv, mi sembra che ci sono state anche altre persone che hanno fatto anche peggio di me come abbiamo visto eppure non sono state attaccate, massacrate come lo sono stata io. Vanno avanti come se nulla fosse nel loro percorso e beati loro anche perché pare che c’è a chi è concesso e a chi non è mai concesso nulla. […] Forse sono stata troppo in silenzio”, ha fatto sapere Sara su Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA