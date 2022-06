Uomini e Donne/ Amaro sfogo di Ida Platano dopo l’addio a Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne news 2 giugno 2022

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Veronica Rimondi che ha lasciato il programma con Matteo Farnea, preferito ad Andrea Della Cioppa. Tuttavia, i riflettori sui vari personaggi non si sono ancora spenti. Tra le protagoniste della stagione c’è sicuramente Ida Platano che ha provato a cercare l’amore frequentando altri uomini per poi ammettere di provare ancora un interesse per Riccardo Guarnieri che, con il ritorno in trasmissione, le ha fatto capire di non aver ancora voltato pagina. Ida, nello studio, di fronte a Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha chiesto a Riccardo di essere sincero e di non essere più innamorato della Platano come lo era inizialmente.

Ida Platano, la teoria sull'ultima cena con Riccardo Guarnieri / "I conti non tornano"

Nello studio di Verissimo, Ida ha nuovamente parlato della storia con Riccardo che resterà sempre un capitolo importante della sua vita non negando l’amore che ha provato nei suoi confronti. Oggi, a distanza di settimane dall’ultimo confronto nello studio di Uomini e Donne, Ida si è lasciata andare ad uno sfogo.

Barbara De Santi contro Ida e Riccardo di UeD/ “Sono un muto che parla a un sordo”

Uomini e Donne, lo sfogo di Ida Platano

Il nuovo capitolo della storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha spaccato il pubblico di Uomini e Donne. Da una parte ci sono coloro che credono fortemente a Ida e, dall’altra, ci sono quelli che prendono le difese di Riccardo. Conclusa la stagione, di fronte a critiche e commenti negativi, come riporta il portale Coming soon, Ida si è lasciata andare ad un amaro sfogo. “Chiacchiere, solo chiacchiere“, avrebbe scritto la dama sui social.

Per Ida, dunque, sarà un’estate di lavoro, ma anche rilassante in cui si dedicherà agli amici e al figlio Samuele. La Platano, tuttavia, non perde le speranze di ritrovare l’amore anche se superare la fine della storia con Riccardo sarà difficile. Sia Ida che Guarnieri, dunque, trascorreranno un’estate da single in attesa di tornare nel parterre del trono over a settembre?

Ida Platano: l'ultima cena con Riccardo Guarnieri/ "Sembrava come il primo incontro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA