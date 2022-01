Uomini e Donne/ Andrea Cerioli ha il Covid “Come se mi fosse passato sopra un camion”

Brutte notizie per l’ex protagonista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha fatto sapere attraverso le sue Instagram Stories di essere risultato positivo al Covid. Dopo tanti nomi celebri i quali proprio in questi giorni in cui il virus ha preso il sopravvento con un aumento considerevole di nuovi casi, anche Cerioli si è ritrovato a dover affrontare la scoperta della sua positività.

L’inizio del 2022, per Andrea non è stato particolarmente piacevole dal momento che l’ex volto di Uomini e Donne, dopo essersi sottoposto al tampone, ha appurato di aver contratto il virus. “Welcome 2022”, ha scritto nelle sue Instagram Stories, postando la foto del tampone che svelava il risultato positivo. Nella Storia seguente, Cerioli ha poi svelato di sentirsi molto male ed ha annunciato quali saranno i suoi progetti durante il periodo di quarantena forzata.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli positivo al Covid: l’annuncio social

Come sta Andrea Cerioli dopo aver scoperto di essere positivo al Covid? L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto mettere i suoi follower al corrente dei sintomi ed ha scritto via social: “Mi sento come se mi fosse passato un camion… male ovunque, tosse e mal di testa”, ha scritto, confermando i sintomi tipici del Covid.

Cerioli ha quindi proseguito mostrandosi comunque ottimista ed aggiungendo: “La cosa buona è che ho X giorni da stare a casa, mi inizio Il trono di spade, mi godo Derek e i gattini. Arianna la chiudo in terrazzo!”, ha ironizzato. Un modo per sdrammatizzare, vista la delicata situazione, nella quale Andrea ha comunque voluto vedere il bicchiere mezzo pieno spiegando quindi che avrebbe trascorso la quarantena con i suoi fedeli amici a quattro zampe, compreso Derek, l’ultimo arrivato in famiglia e che proprio di recente Cerioli e la sua scelta a Uomini e Donne, Arianna Cirrincione, hanno deciso di adottare.

