Uomini e Donne/ Andrea e Natalia, la risposta alle critiche (Trono Classico)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni formano una delle coppie più belle nate nell’ultima stagione del trono classico di Uomini e Donne. Dopo essersi corteggiati per mesi nonostante il colpo di fulmine che li ha travolti sin dal primo sguardo, Andrea e Natalia sono sempre più uniti e innamorati. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, infatti, si stanno godendo la prima estate in Puglia mostrandosi sereni e molto complici. Tuttavia, c’è anche chi li vorrebbe in crisi e sull’orlo della rottura. Rumors che, non solo non trovano conferma, ma vengono puntualmente smentiti dai diretti interessati. Natalia, infatti, ha anche pubblicato una storia in cui appare con la sorella di Andrea mentre si gode un bagno nel mare della Puglia. Anche il nonno dell’ex tronista è stato conquistato da Natalia a cui ha portato un cornetto a colazione. Nessuna crisi, dunque, tra Andrea e Natalia, sempre più innamorati,

UOMINI E DONNE CLASSICO: ANTONIO MORICONI E VALERIA BIGELLA FIDANZATI?

Antonio Moriconi e Valeria Bigella sono fidanzati? Negli scorsi giorni, l’ex corteggiatore di Teresa Langella ha pubblicato, su Instagram, una storia in cui s’intravedeva una mano femminile che molti followers hanno riconosciuto come quella di Valeria Bigella. La foto ha immediatamente scatenato i rumors che, però, sono stati già smentiti dalla Bigella che ha chiarito di non essere assolutamente fidanzata con Antonio Moriconi. “Mi vengono attribuiti amori e flirt una volta a settimana. Dopo mesi e mesi di queste insinuazioni mi sono un po’ rotta e quindi oggi sono qui a dire la mia” ha esordito la Bigella tra le sue Stories Instagram. “Non c’è nessuna storia con nessuno, nessun amore in corso. Sono una ragazza abbastanza di cuore e di sentimenti, e quando eventualmente ci sarà l’amore della mia vita sarò felicissima di dirlo al mondo perché sono fatta così. Quindi, un po’ meno. Sono sempre stata zitta, non parlo quasi mai perché non mi va. Ora però basta”, ha concluso.

