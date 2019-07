Uomini e Donne/ Angela Nasti a Ibiza con Kevin Bonifazi, ma… (Trono Classico)

Angela Nasti e Kevin Bonifazi non si nascondono più anche se non è ancora arrivata la prima foto di coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne si sta godendo le vacanze ad Ibiza in compagnia, tra gli altri, anche del calciatore. I due non si mostrano insieme, ma su Instagram, pubblicano foto e video degli stessi posti. Ieri, infatti, entrambi, sulle storie, hanno pubblicato alcuni fimati girati ad un concerto al quale hanno partecipato. Una storia che, nata proprio ad Ibiza dove i due si sarebbero conosciuti come ha spiegato 361 Magazine, sta continuando proprio sull’isola spagnola. La conferma della storia tra i due, poi, è arrivata indirettamente da Angela che, rispondendo ai commenti dei followers, ha scritto: “Poteva passare un giorno, un mese o un anno e mi avreste giudicata ed attaccata a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici“.

UOMINI E DONNE: ELEONORA ROCCHINI E OSCAR BRANZANI SI SPOSANO?

Una delle coppie più unite della storia di Uomini e Donne è sicuramente quella formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Dopo la scelta, i due si sono allontanati dal mondo dello spettacolo tornando alle rispettive vite ed oggi sono sempre più felici e innamorati. Nelle ultime ore, sul web, sta così rimbalzando la notizia di un imminente matrimonio. Voce nata da un video che sta circolando sui social in cui si vede Oscar inginocchiato mentre fa una proposta ad Eleonora. Nulla di vero, tuttavia, come spiega la stessa Rocchini. “Come vi avevo già spiegato in Sardegna, non c’è nessuna proposta e nessun matrimonio (per ora). Non so perchè alle pagine piaccia dare adito a situazioni. Io vi ho spiegato tutto qualche giorno fa”, ha scritto su Instagram l’ex corteggiatrice.

