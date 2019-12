Uomini e donne/ Anna Tedesco ha perso il suo cavaliere! (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER DEL 17 DICEMBRE

Anna Tedesco e Gemma Galgani non chiuderanno l’anno con il botto, almeno non se teniamo conto della loro vita privata e di quello che è successo a Uomini e donne in queste settimane. Le due sembravano molto vicine alla felicità e all’amore ma tutto è sfumato nell’ultima registrazione andata in scena ieri pomeriggio in quel di Roma e che il pubblico vedrà a partire da domani. Anna Tedesco è tornata nel programma dopo aver dimenticato tutto quello che è successo con Giorgio Manetti, e le polemiche che sono seguite alla sua particolare amicizia con lui, e aveva trovato un primo appiglio in Samuel Baiocchi, ex cavaliere del trono over tornato proprio in quest’ultimo scorcio del 2019. E adesso?I due erano particolarmente vicini, lei si diceva molto presa ma alla fine non è riuscita a mollare gli ormeggi e davanti alla sua freddezza, lui ha deciso di chiudere. Tutto si è chiuso così e mentre lei ancora urla e sbraita, lui è uscito con altre due dame e con una c’è addirittura stato un bacio.

JUAN LUIS HA MENTITO A GEMMA GALGANI A UOMINI E DONNE?

Finisce così quella parvenza di felicità per Anna Tedesco che da gennaio dovrà di nuovo rimboccarsi le maniche per trovare un altro cavaliere a Uomini e donne, e per Gemma Galgani? Anche per lei si sta profilando la stessa questione visto che Juan Luis è stato smascherato da Armando Incarnato che ha portato le prove delle sue ultime accuse rivelando che non solo il cavaliere ci ha provato con la “giovane” sorella ma anche con un’altra donna di Firenze. Le chat sono disponibili in studio per la visione di Gemma che inizia ad avere dei dubbi su di lui visto che l’ha invitata a Napoli solo per farsi un po’ notare in giro per i locali e che quando si sono visti a Torino tutto si è concluso in una nottata di…sonno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA