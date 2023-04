Uomini e Donne/ Anticipazioni 14 aprile: dubbi di Gianni su Nicole Santinelli

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 aprile

Dopo il lungo momento dedicato ad Armando Incarnato, Uomini e donne torna in onda oggi, venerdì 14 aprile, con l’ultima puntata settimanale. Maria De Filippi dovrebbe concedere spazio al trono classico, in particolare a Nicole Santinelli, protagonista del biglietto gate. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Nicole ha preferito non uscire con Andrea, il corteggiatore autore del biglietto ma non è uscita neanche con Carlo. Inoltre, la tronista ha mostrato dubbi su Cristian che, al termine della scorsa puntata, ha preferito eliminarsi.

Maria De Filippi, spavento a Uomini e Donne: "Non è che mi cade in testa?"/ Video: scende il led e…

Gianni Sperti ha così posto una serie di domande alla tronista la quale ha svelato di considerare Carlo il suo preferito. L’opinionista, poi, è tornato sul biglietto gate e ha ammesso di non fidarsi di Nicole e Andrea i quali potrebbero essere d’accordo per portare avanti il trono e poi lasciare insieme il programma. Nel corso della puntata, poi, torna lo scontro tra la tronista e Roberta Di Padua.

Beatrice Valli, dedica a Marco Fantini per la giornata del bacio/ "Sei parte di me"

Alberto e Tiziana emozionano il pubblico di Uomini e Donne

Spazio, poi, alle dame e ai cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Al centro dello studio, salvo colpi di scena dell’ultima ora, tornano ad accomodarsi Alberto e Tiziana. La dama, nella scorsa puntata, aveva ammesso di essere pronta ad uscire con Alberto spiazzando non solo il pubblico, ma anche lo stesso cavaliere. Oggi, i due tornano protagonisti della trasmissione emozionando tutti grazie ad una lettera che il cavaliere ha deciso di scrive a Tiziana aprendole il cuore.

Lei, emozionata a sua volta, non nasconde la gioia che sta provando e ammette che, da un mese e mezzo, ha scoperto una persona con cui sta davvero bene e che in grado di sdrammatizzare le varie situazioni pur essendo molto profonda. Claudio, infine, continua la sua conoscenza con Aurora e Gabriella.

Aurora Tropea 'incastra' Armando Incarnato/ "Mai parlato male di Uomini e Donne? Ecco il video"

© RIPRODUZIONE RISERVATA