Uomini e donne/ Anticipazioni 15 ottobre: una mela per Ida e Riccardo! (Trono over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 OTTOBRE

Uomini e donne si prepara a tornare in onda anche oggi con una puntata sicuramente da non perdere visto che Tina Cipollari lancerà il gioco della mela. Attenzione per quello che andrà in scena oggi potrebbe essere solo l’inizio di quello che potrebbe presto diventare un divertente teatrino per mettere alla prova le coppie più o meno legate della trasmissione. Manco a dirlo la prima ad andare in scena sarà proprio Gemma Galgani. La dama torinese sta continuando ad uscire e conoscere Jean Pierre e proprio ieri ha preso posto al centro per raccontare la cosa ma oggi si metterà in gioco proprio con il cavaliere prendendo a morsi la mela e finendo poi col ricevere un bacio a stampo. Le prime anticipazioni della puntata di oggi rivelano anche che lo stesso gioco metterà alla prova Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due sono stati al centro di metà puntata di ieri e oggi torneranno protagonisti con un gioco che potrebbe sciogliere il ghiaccio tra loro.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA: IL GIOCO DELLA MELA PER…

Proprio Ida e Riccardo saranno protagonisti del trono over di Uomini e donne oggi pomeriggio. Il pugliese troverà finalmente il coraggio di leggere a Ida la lettera che le ha consegnato ieri e lo farà tra le lacrime. A differenza di quanto è successo in passato, però, sembra che questa volta sarà Ida quella poco propensa alle reazioni. I due ne parleranno in studio e anche fuori ma le cose non cambieranno visto che la bella dama continuerà a guardare il suo ex con sospetto. A cambiare le cose potrebbe essere proprio il gioco della mela che regalerà un sorriso ai due. Infine, prenderà posto al centro dello studio anche Valentina M pronta ad accogliere un nuovo cavaliere (giovane) in studio per lei ovvero il bel Gennaro sul quale posa gli occhi anche Tina Cipollari.

