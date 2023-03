Uomini e donne, anticipazioni 16 marzo/ Federico Nicotera verso la scelta

Uomini e donne, anticipazioni 16 marzo: grandi emozioni per Federico Nicotera

Le prossime puntate di Uomini e donne saranno decisive per il destino dei protagonisti. Tra oggi e domani, infatti, andrà in scena la fatidica scelta di Federico Nicotera, registrata la scorsa settimana e ora finalmente pronta ad andare in onda su Canale5. Stando alle anticipazioni riportate da TPI, nella puntata di oggi, giovedì 16 marzo, assisteremo alla prima parte della scelta del tronista. Il suo destino è rimasto in bilico sino all’ultimo, diviso tra le due corteggiatrici con le quali ha iniziato una conoscenza e che ha portato al suo fianco sino ad ora: Alice Barisciani e Carola Carpanelli.

In attesa dei petali rossi e del fatidico sì, nella puntata di oggi assisteremo alla prima parte della scelta di Federico Nicotera. In studio verrà ripercorsa la sua avventura a Uomini e donne e la conoscenza con le due corteggiatrici. Inoltre ci sarà per lui una bellissima sorpresa perché, in studio, arriveranno la mamma e la sorella che gli dedicheranno una lettera. Una puntata che si preannuncia ricca di forti emozioni, in attesa del momento dell’effettiva scelta che andrà in onda presumibilmente nella puntata di domani.

Uomini e donne, chi è la scelta di Federico Nicotera

La scelta di Federico Nicotera, stando agli spoiler e alle anticipazioni di questi ultimi giorni, ricadrà su Carola Carpanelli. Nello studio di Uomini e donne, al termine dei filmati che descriveranno il percorso con le due corteggiatrici, il tronista farà la sua scelta. Inizialmente convocherà Alice Barisciani che, tra le lacrime, scoprirà di non essere la sua scelta. Con la voce rotta dall’emozione, la corteggiatrice saluterà Federico e Maria De Filippi per poi abbandonare repentinamente lo studio.

A seguire, Federico incontrerà Carola e le regalerà un orsetto di peluche con un’importante scritta sopra: è lei la sua scelta. La corteggiatrice dirà di “sì” e la coppia uscirà insieme dal programma. Saranno dunque due puntate imperdibili: appuntamento oggi e domani pomeriggio alle 14.45 su Canale5 con Uomini e donne, per assaporare al meglio tutte le emozioni di questa scelta.

