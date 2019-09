Uomini e donne/ Anticipazioni: nuovi tronisti e Katia la Fotonica (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 SETTEMBRE

Uomini e donne torna in onda oggi lanciando finalmente il trono classico. Sono molti i fan che in questi giorni hanno chiesto a gran voce di scoprire i volti dei nuovi tronisti (per chi non si è lasciato tentare dagli spoiler) e di ritrovare alcuni volti noti di Temptation Island. A tenere le redini degli ospiti ci penserà Filippo Bisciglia che arriverà in studio dopo alcuni dei suoi ragazzi ovvero Katia, Vittorio e la single Vanessa. Saranno i tre a tenerci compagnia oggi pomeriggio tra chiarimenti, liti e lacrime e, in particolare, i due racconteranno di non essersi visti dopo il programma e di aver preso strade diverse anche se la fotonica ammette di provare ancora qualcosa per il suo Vittorio. Lui ha iniziato un nuovo percorso con la single Vanessa e rivela che al falò sapeva già che tra loro fosse tutto finito perché il suo comportamento dei primi giorni lo aveva ferito e cambiato molto.

UOMINI E DONNE, OSPITI VITTORIO E KATIA DI TEMPTATION ISLAND

Rimane il fatto che Katia si scioglierà in lacrime ammettendo di provare qualcosa per lui e, quindi, di non voler essere accusata e offesa. A questo punto i due si uniranno in un abbraccio. Ma Uomini e donne non sarà solo questo ma anche la presentazione dei nuovi tronisti a cominciare da Sara, una delle single di Temptation Island, e Alessandro Zarino (il tentatore di Ilaria Teolis). A loro si uniranno poi Giulia, un volto nuovo del programma, e Giulio Raselli, ex corteggiatore e non scelta di Giulia Cavaglià. Le liti e le discussioni non mancheranno così come le risate per via di Tina che prenderà di mira alcuni dei ragazzi che si presenteranno per corteggiare le due troniste. Cos’altro succederà?

