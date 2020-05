Uomini e Donne/ Anticipazioni 28 maggio: Veronica Ursida mente? Gianni Sperti attacca

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 28 MAGGIO

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha riservato al pubblico di Canale 5. L’Alchimista ha finalmente tolto la maschera, mostrando a tutti la sua identità. Nella puntata in onda oggi 28 maggio su Canale 5 impareremo a conoscere ancora meglio Davide, l’Alchimista dunque, che sarà a confronto con Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Tra i tre non mancheranno scintille e, anzi, Davide mostrerà subito tutto il suo carattere, scontrandosi soprattutto con Sammy. Dopo una lunga parentesi dedicata a Giovanna Abate e i suoi corteggiatori, il nuovo appuntamento torna a concentrarsi sul protagonisti del Trono Over. In studio fa il suo ritorno Armando Incarnato. Il cavaliere se n’era andato, furioso, a causa della sua ex Jeanette ma oggi torna, scusandosi con Maria De Filippi e tutti i presenti per i suoi modi e per essere uscito bruscamente.

Pubblicità

VERONICA URSIDA NEL MIRINO DI GIANNI SPERTI: “DAMMI IL CELLULARE!”

A Uomini e Donne torna poi al centro dello studio, per la seconda volta, Veronica Ursida. La dama ha ricevuto un mazzo di rose rosse da un misterioso pretendente che si è poi scoperto essere Luca. Torna però a sedersi al centro perché c’è da discutere ancora una volta con Giovanni Longobardi. I due, a quanto pare, hanno continuato a sentirsi in questi giorni nonostante i problemi avanzati nelle ultime puntate. Ma si sollevano nuovi sospetti non solo sulla coppia ma anche sul rapporto che ci sarebbe tra Veronica e Luca, il cavaliere che le ha portato delle rose rosse. Tina Cipollari e Gianni Sperti chiedono delucidazioni e arrivano a pretendere di controllare il cellulare di entrambi per capire se si conoscessero già da prima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA