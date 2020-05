Uomini e Donne/ Anticipazioni 7 maggio: tornano Enzo e Pamela, lite in studio!

Pubblicità

Torna anche oggi l’appuntamento con Uomini e Donne che trova nuovamente al centro dello studio Gemma Galgani. Le ultime novità per la dama del trono Over sono state davvero eclatanti: per lei è arrivato Sirius/Nicola, un ragazzo di soli 26 anni che si dice davvero interessato a corteggiarla. Oggi li ritroviamo al centro dello studio, faccia a faccia, in questa nuova puntata. Dal primo incontro è passato qualche giorno ma Sirius si dice ancora più convinto a conoscere la Galgani che, pur non negando qualche difficoltà per la differenza d’età, sembra pronta ad approfondire la conoscenza. Ne scaturiscono nuove polemiche in studio, sempre da parte di Tina Cipollari ma soprattutto da Barbara De Santi, anche questa volta in collegamento. Tra Gemma e Barbara parte una lite a distanza ma, questa volta, è proprio la Galgani la più furiosa tra le due.

UOMINI E DONNE, PAMELA BARRETTA E ENZO CAPO, DALL’AMORE ALLA LITE!

Sarà una lunga parentesi quella dedicata alle novità sulla conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola/Sirius. I due stanno scatenando parecchi dibattiti e non solo in studio, ma questo non sembra intaccare, almeno per ora, la volontà di entrambi di continuare a conoscersi. Si cambia poi totalmente pagina con l’arrivo in studio di una coppia nata a Uomini e Donne che annuncia però di essersi detta addio: stiamo parlando di Pamela Barretta e Enzo Capo. Il primo a fare il suo ingresso in studio è l’ex cavaliere che accusa Pamela di averlo “infangato”. Tra i due nascerà un acceso dibattito, ma tutto dopo aver spiegato al pubblico le motivazioni della fine della loro storia d’amore che sembrava invece una vera e propria favola.



