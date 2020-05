Uomini e Donne/ Anticipazioni 8 maggio: proposta di matrimonio in studio!

Pubblicità

Puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne in onda oggi, 8 maggio, su Canale 5. Mentre va avanti la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola/Sirius, tra critiche e polemiche, Maria De Filippi annuncia in studio l’arrivo di un’altra coppia che ha trovato l’amore nel programma. Se infatti per Enzo e Pamela non è arrivato il lieto fine sperato, per Sossio Aruta e Ursula Bennardo le cose sono andate molto diversamente. I due hanno infatti avuto una figlia, Bianca, e oggi tornano in studio perché Sossio ha una proposta da fare alla sua compagna: quella di matrimonio! L’ex cavaliere fa il suo ingresso in studio in abito elegante e con tanto di mazzo di fiori alla mano. Poi, commosso, esprime ad Ursula i suoi sentimenti prima di inginocchiarsi di fronte a lei e farle la fatidica proposta con tanto di anello alla mano.

Pubblicità

Uomini e donne, per Gemma Galgani arriva Cuore di Poeta!

Alla commozione di Ursula Bennardo e Sossio Aruta si accompagna, in collegamento, anche quella di Alfonso Signorini, che scambia poi anche due chiacchiere con Maria De Filippi. La nuova puntata di Uomini e Donne continua poi con il ritorno al centro dello studio di Giovanna Abate. Per la tronista c’è un’altra sorpresa e, a quanto pare, ad averla organizzata è ancora lui: l’Alchimista. Finalmente nella nuova puntata il “ragazzo mascherato” potrebbe rivelare la sua ideandità: chi si cela dietro la faccia di Dalì? Ma le sorprese non sono finite qui: anche per Gemma Galgani c’è infatti un’altra persona da conoscere. Si tratta di Cuore di Poeta, che fa il suo ingresso in studio, pronto ad approfondire la sua conoscenza con la nota dama del trono Over di Uomini e Donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA