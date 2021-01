Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 16 gennaio: Gemma Galgani single, Giorgio…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 16 GENNAIO

Gemma Galgani è tornata ad essere ufficialmente single dopo la decisione di Maurizio Guerci di chiudere la loro frequentazione, ma la dama storica del trono over di Uomini e Donne non si arrende e, come svelano le ultime anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news, ha cominciato una frequentazione telefonica con altri due cavalieri tra cui anche un quarantenne. Innamorata dell’amore, sognatrice e romantica, Gemma spera di trovare l’amore e, nonostante le molteplici delusioni sentimentali ricevute, guarda al futuro con fiducia. In attesa di sapire esattamente il momento in cui Maurizio e Gemma si diranno addio, a fare notizia sono le parole di Giorgio Manetti che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, ha parlato dell’ex compagna a cui ha augurato di trovare ciò che cerca da undici anni ovvero da quando è presente in trasmissione.

GIORGIO MANETTI, MESSAGGIO PER GEMMA GALGANI

Gemma Galgani riuscirà a trovare l’amore? La storia con Maurizio Guerci ha fatto sognare Gemma che sperava di poter vivere davvero il suo sogno d’amore che, però, è stato di nuovo infranto. Giorgio Manetti con cui ha vissuto una bella storia, commentando la presenza della dama ancora nel parterre del trono over, ha detto: “Le auguro di trovare ciò che sta cercando anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. E’ sempre il medesimo copione che si ripete da undici anni: mi sempre si stia dando troppa importanza a questa signora”. Giorgio, poi, che conosce bene Gemma, ha aggiunto: “Da quanto leggo in rete, mi pare che questo modo di fare di Gemma abbia stancato tantissime persone. La televisione è un ottimo punto d’incontro, ma poi le storie vanno vissute nel mondo reale. Il gioco è bello quando dura poco, poi perdi credibilità”.



