Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 23 febbraio: è il giorno di Samantha Curcio?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 23 FEBBRAIO

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 23 febbraio, con una nuova puntata. Dopo l’appuntamento dedicato a Gemma Galgani che ha chiuso con il poeta Maurizio e al nuovo confronto tra Claudio e Sabina, oggi, la puntata dovrebbe essere dedicata in parte al trono classico. Dopo le scelte di Davide Donadei e Sophie Codegoni, sul trono sono arrivati i tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Quest’ultimi hanno conosciuto le prime corteggiatrici e nella nuova puntata di Uomini e donne cominceranno ad uscire in esterna. Chi avranno portato fuori? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata nel corso della quale dovrebbe essere presentata anche la nuova tronista Samantha Curcio. Bellssima e curvy, come si è definita, Samantha si presenterà ufficialmente al pubblico.

ROBERTA DI PADUA E RICCARDO GUARNIERI: NUOVO CONFRONTO A UOMINI E DONNE?

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nuovamente protagonisti nella nuova puntata di Uomini e donne? Il cavaliere e la dama, nella scorsa puntata, hanno avuto un duro confronto nel corso del quale la dama ha deciso di chiudere non sentendosi desiderata. Riccardo, pur ammettendo di provare un forte interesse per Roberta, non si è sentito pronto ad uscire con lei. La Di Padua, provando un sentimento forte, non ricevendo ciò che vorrebbe, ha preferito chiudere per non soffrire ulteriormente. Cosa sarà accaduto nel frattempo ai due? Riccardo avrà provato a riconquistare Roberta? La di Padua sarà tornata sui suoi passi o avrà deciso di voltare pagina? Nel corso della puntata dovrebbe esserci spazio anche per gli altri protagonisti del trono classico e del trono over tra cui anche Gero Natale.



