Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 25 settembre: dubbi su Joele Milan

Uomini e Donne, anticipazioni e news 25 settembre

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata con il botto. I nuovi tronisti Andrea Nicole, Joele Milan, Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti hanno fatto breccia sul pubblico, ma anche sugli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Proprio Sperti ha tracciato un primo bilancio della nuova stagione del dating show di canale 5 in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne. Sperti ha promosso Andrea, Roberta e Matteo che hanno già sfoggiato i propri punti di forza, ma anche le proprie fragilità.

Non ha ancora, invece, le idee chiare su Joele Milan. L’opinionista ammette di non aver ancora capito cosa cerchi e che tipo di persona sia. “Non riesco ancora a inquadrarlo, secondo me non si è dato completamente con naturalezza”, ha detto Sperti che, nel corso della stagione, sicuramente avrà le idee più chiare.

Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Giorgio Manetti

Giorgio Manetti, tornato single da poco, in una recente intervista, ha parlato di un ipotetico ritorno a Uomini e Donne per corteggiare, eventualmente, Isabella Ricci. Le parole dell’ex di Gemma Galgani non sono piaciute a Gianni Sperti che, ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha criticato l’ex cavaliere.

‘Trovo bizzarra questa sua richiesta di corteggiare proprio l’antagonista di Gemma”, ha ammesso l’opinionista del dating show di canale 5. “A volte escono dalla porta e poi rientrano dalla finestra”, ha aggiunto Sperti che non ha nascosto di non provare molta simpatia per Manetti. “È risaputo che tra me e Giorgio non corra buon sangue”, ha aggiunto per poi concludere così – “Non mi resta che aspettare questo ingresso, se ci sarà”. Come reagirà, invece, Gemma Galgani se Giorgio dovesse davvero tornare in trasmissione?

