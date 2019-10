Uomini e Donne/ Anticipazioni: Giulio e Veronica… scontro di fuoco! (trono classico)

Puntata densa di colpi di scena quella in onda oggi. Dalle 14.45 andranno in scena le dinamiche del trono classico di Uomini e Donne. Tra gli ospiti, anche Er Faina e Ciro Petrone con fidanzate al seguito. Proprio Damiano, avrà modo di scontrarsi più volte con Tina Cipollari, creando moltissima tensione in studio. Nel frattempo, per quanto riguarda le news dei tronisti, si partirà con Giulio Raselli, già pazzo della “sua” Veronica (contesa da entrambi). I due si sono incontrati fuori dagli studi, così come anticipano le valide talpe del VicoloDelleNews. Lei era molto infastidita dal suo atteggiamento arrogante. In esterna, dopo avere litigato, il tronista la lascia sola. Scintille anche in puntata. Successivamente andrà in onda l’esterna con Alessandro. Tra di loro invece, le cose vanno decisamente meglio. Ecco cosa scrive il Vicolo a tal proposito: “Stavano su un prato ed apparivano molto affiatati, inoltre si abbracciavano senza sosta”. La corteggiatrice pare essere più affine a Zarino anche se, come potete immaginare, il “fuoco” che si crea con Giulio ha la sua importanza (e sicuramente ne avrà anche in seguito).

Uomini e Donne, oggi in onda il trono classico

Dopo la seconda esterna, Giulio ha chiesto a Veronica di scegliere chi corteggiare tra i due ma lei, ha risposto di non sentirsela ancora, di prendere una decisione così importante. Dopo questo botta e risposta, così come si legge sul VicoloDelleNews, si innescherà l’ennesimo scontro tra i due: “Ovviamente qui Giulio sbotta dicendole che si è visto bene che con lui non è stata bene e che quindi è una falsa che vuole tenere 2 piedi in una scarpa, che vuole solo giocare… si innesca una lunga discussione tra i due pure su questo. Intervengono anche altre ragazze del parterre, inclusa Irene la corteggiatrice di Giulio. Insomma tutti l’attaccano e si fa notare che nonostante lei sia stata bene con Alessandro non ha detto nulla della loro esterna”. Di seguito verrà mandata in onda l’esterna di Alessandro con Aurora, tra chiacchiere al bar ma di poche pretese. Successivamente si passerà al trono di Giulia Quattrociocche.

