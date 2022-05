Uomini e Donne/ Anticipazioni, la confessione di Sara Zilli: “Mi manca…”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 29 maggio

Sara Zilli è ormai una veterana del trono over di Uomini e donne. La dama, dopo aver avuto una storia con Biagio Di Maro con cui ha provato più volte a far funzionare la storia, non è più riuscita a trovare un uomo con cui avere una relazione stabile. A pochi giorni dalla fine della stagione attualmente in corso, Sara, ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, ha ammesso di sentire la mancanza di qualcosa. “Mi sono ormai stancata di stare sola. Non mi manca nulla di concreto nella mia vita, ho la mia indipendenza, le mie amicizie, i miei affetti e il mio lavoro, tuttavia ho nostalgia di condividere le mie giornate con una persona speciale”, ha spiegato la dama.

Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini/ Si sposano, la scelta che delude i fan…

“Da single posso fare ciò che voglio, mi diverto con le mie amiche (questa settimana per esempio sono andata a ballare tre volte!), però ho sinceramente voglia di provare le emozioni che sento quando mi relaziono con un uomo con cui c’è chimica”, ha aggiunto la Zilli che, dopo la storia con Biagio, ha provato più volte a mettersi in gioco.

Uomini e Donne, Matrimonio Isabella Ricci e Fabio Mantovani/ Trapelate le immagini

Uomini e Donne, Sara Zilli e la fine della conoscenza con Gianluca

Nelle scorse settimane, Sara Zilli aveva cominciato una conoscenza con Gianluca Scuotto con cui, però, è finita per la paura di lui per la differenza d’età. Con Gianluca, tuttavia, Sara ha ammesso di aver provato nuovamente delle piacevoli emozioni: “Probabilmente tra noi le cose non avrebbero funzionato nel lungo periodo, poi ammetto che gli uomini napoletani ci sanno fare, ha un certo “non so che” che io non trovo da nessun’altra parte“, ha spiegato la dama.

“Nella mia esperienza i nordici possono essere più impostati e quasi più “cervellotici”, gli uomini del Sud mi coinvolgono di più e, in generale, trovo che il loro corteggiamento sia più coerente con quello che mi piace”, ha concluso.

Rossella Intellicato, duro attacco a Tina Cipollari/ "Meriteresti un sacco di calci in cul*!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA