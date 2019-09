Uomini e Donne, anticipazioni/ Chi sono i quattro tronisti? (Trono Classico)

Il Trono Classico di Uomini e Donne torna in tv con una nuova attesissima stagione anche se non c’è ancora la conferma ufficiale su chi aprirà le danze. Sul trono troveremo quattro nuovi protagonisti alla ricerca del grande amore. Si tratta di Giulia 27 enne romana che studia scienze politiche; Sara 22 anni da Modena dove lavora come barista e due vecchie conoscenze dei programmi di Maria De Filippi. Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ed ex tentatore di Temptation Island 2019 e Alessandro Zarino, ex tentatore di Jessica Battistello sempre da Temptation Island 2019. In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore una delle coppie nate proprio nel dating show di successo di Maria De Filippi ha deciso di dirsi addio. Si tratta di Eleonora Rocchini e Oscar Branzani che dopo una serie di tira e molla hanno deciso di lasciarsi. In realtà le voci di una possibili crisi tra i due circolavano da tempo, ma solo in queste ore è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’ex corteggiatrice che ha scritto un lunghissimo post sulle stories di Instagram. “Ecco di cosa sono felice e fiera” – scrive Eleonora – “sono felice di avere 24 anni e di non aver mai calpestato nessuno per cattiveria, rabbia o per vendetta. Sono contenta di avere sempre provato e riprovato a non perdere le cose che amavo lottando fino a perdere ogni mia energia”.

Eleonora Rocchini di Uomini e Donne: “io la guerra non la faccio con te Oscar Branzani”

Lo sfogo di Eleonora Rocchini prosegue con una riflessione che conferme le voci delle ripetute crisi con Oscar Branzani: “forse a volte avrei dovuto fermarmi prima, ma sono comunque contenta così. Sono felice di non avere mai ceduto a vittimismi per piacere alle persone, perché preferisco piacere a nessuno piuttosto che piacere a tutti per pena. Contenta di aver difeso le persone che amavo, anche quando non se lo meritavano”. Ecco poi che la Rocchini precisa: “sono contenta di non avere mai infangato o sporcato a parole distruggendo qualcuno. Soprattutto a me vicino solo perché esso mi voleva fare la guerra. Io la guerra non la faccio con te, te fai ciò che vuoi, di me, dei ricordi”. Non solo, la ex corteggiatrice ha chiarito come con Oscar non potrà essere alcun futuro insieme: “ringrazio ogni persona che è entrata nella mia vita dandomi qualcosa di bello, anche se poi me lo ha strappato via. Mi avete insegnato tanto! Non importa per quanto tempo mi avete fatto stare bene. Mi avete fatto stare bene e questo è l’importante. Io non dimentico. Ad oggi la mia strada continua da sola”.

Oscar Branzani replica a Eleonora Rocchini

Poco dopo lo sfogo di Eleonora Rocchini sulle Instagram Stories, Oscar Branzani ha replicato alla ex fidanzata scrivendo: “rispetto ogni decisione di una persona alla quale tengo, ma non rispetto le persone che non mi conoscono e con profili fake fanno insinuazioni su presunti avvistamenti di ieri sera in comportamenti da single”. L’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne precisa: “non mi sono mai sentito single in questo periodo di crisi e per questo non ho mancato di rispetto a chi amo. So per certo che in un momento di rabbia, si possono fare e dire cose su Instagram che noi stessi non vogliamo e non pensiamo per frustrazione e paura. Io ho la coscienza pulita e in questo periodo i miei sentimenti, invece che distruggersi, si sono rafforzati, ma le cose si fanno in due. Il mio porto è sempre quello sicuro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA