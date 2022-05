Uomini e Donne/ Anticipazioni: la proposta di Fabio Nova a Tina Cipollari

Uomini e Donne, anticipazioni e news 22 maggio

Tra i nuovi cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne spicca il fotografo Fabio Nova che, sin dalla presentazione, è stato il protagonista di durissimi scontri con Tina Cipollari. In poche puntate, tra Tina e Fabio sono volate parole grosse e le liti hanno occupato gran parte degli appuntamenti con il dating show di canale 5. Dalle dichiarazioni sulle donne all’attività professionale di Fabio Nova, sono stati diversi i motivi che hanno scatenato infuocate discussioni in studio.

Oggi, a poche settimane dalla fine della stagione, attraverso le pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, Fabio ha parlato della decisione di partecipare al dating show di canale 5 per trovare l’amore. “Durante quel periodo passato con mia madre in montagna ho visto alcune puntata di Uomini e Donne e così, un po’ per gioco, ho mandato un video al programma”.

Il messaggio di Fabio Nova a Tina Cipollari

Il rapporto tra Fabio Nova e Tina Cipollari non è iniziato nel migliore dei modi. Tuttavia, nonostante le reciproche accuse e gli scontri durissimi, il nuovo cavaliere del trono over è pronto a ricominciare con l’opinionista di Uomini e Donne. “Sicuramente un incontro privato (ride ndr.), potremmo anche farci un aperitivo o una cena, penso che sarebbe divertente. Mi sembra una persona molto simpatica, saghe e brillante: dobbiamo solo aggiustare il rito e mettere da parte gli scambi di offese. Forse anche un ring sarebbe una cornica adatta a un nostro incontro, ma sicuramente vincerebbe lei: mi do subito per perdente”, ha detto il fotografo al magazine della trasmissione.

Come reagirà Tina di fronte alle parole di Fabio? La bionda opinionista deciderà di mettere da parte le incomprensioni ricominciando dall’inizio? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.











