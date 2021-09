Uomini e Donne/ Anticipazioni: Veronica Ursida torna in studio?

Uomini e donne, anticipazioni trono classico e over

Veronica Ursida, protagonista delle scorse edizioni del trono over, tornerà nella nuova stagione di Uomini e Donne per trovare l’amore? Le registrazioni della nuova stagione del trono classico e del trono over sono ufficialmente iniziate. Le prime puntate sono state dedicate alla presentazione dei tronisti tra cui spicca la presenza di Andrea Nicole che ha raccontato il percorso che l’ha portata ad essere una donna e al ritorno in studio di Gemma Galgani che ha sfoggiato un seno nuovo scatenando i commenti di Tina Cipollari.

Tra le vecchie conoscenze del pubblico sono tornati in studio anche Armando Incarnato e Ida Platano. Quest’ultima ha cominciato a conoscere un nuovo pretendente e non è mancato un piccolo incovienente. Tra le dame del passato che potrebbero tornare spicca Veronica Ursida. La dama tornerà a cercare l’amore in tv?

Veronica Ursida non torna a Uomini e Donne

Veronica Ursida non smette di credere nell’amore sognando ancora il principe azzurro. L’ex dama, però, non tornerà in trasmissione. A svelarlo è stata la stessa Veronica su Instagram. Rispondendo alla domanda di un fan, Veronica ha spiegato di non pensare ad un ritorno e di avere altri piani. In particolare, l’ex dama ha spiegato di essere concentrata su alcuni progetti lavorativi dai quali spera di ricevere “molte soddisfazioni”.

Anche Roberta Di Padua, dopo aver lasciato la trasmissione per vivere la storia con Riccardo Guarnieri, oggi finita, non dovrebbe tornare. In trasmissione, dunque, ci saranno soprattutto nuove dame e nuovi cavalieri?Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

