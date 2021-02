Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi, 9 febbraio: la scelta di Davide in onda?

Il giorno della messa in onda della scelta di Davide Donadei è finalmente arrivato? Dopo la puntata di ieri dedicata al trono di Sophie Codegoni, la puntata di Uomini e Donne in onda oggi dovrebbe essere dedicata totalmente alla scelta del tronista pugliese. Per Davide è arrivato il momento di lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi con la donna che ha conquistato il suo cuore. Ad annunciare la scelta è stato lo stesso Davide che, dopo settimane di dubbi e incertezze ha svelato di essere finalmente pronto per il grande momento.

“È finito un percorso in cui una delle due, vuoi o non vuoi, la devi lasciare. È tosta. Non pensavo di poter arrivare a questo punto. Mi sono affezionato troppo anche all’altra (la non scelta). Quello che ho provato qui dentro è qualcosa che non ho mai provato al di fuori. Prendo una decisione dettata semplicemente dalla persona che mi piace di più, ma lascio una persona che mi piace a sua volta. . Quindi, che botta!. Ma sono pronto. La scelta che ho fatto è la scelta più giusta per me. Solamente per me”.

DAVIDE DONADEI TRA BEATRICE BUONOCORE E CHIARA RABBI

Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi non hanno nascosto la paura di fronte all’annuncio di Davide Donadei. Beatrice non ha trattenuto le lacrime, convinta di non essere la scelta. A scatenare l’emozione della Buonocore è stato anche il pensiero di dover dire addio alla redazione e ad una realtà in cui si è sentita in famiglia. Poche parole per Chiara che, come ha spiegato più volte, fa fatica a lasciarsi andare e ad esprimere i propri sentimenti. Come hanno svelato le anticipazioni del Vicolo delle News, la scelta di Davide è ricaduta su Chiara Rabbi. Da settimane la coppia ha lasciato il programma e, nel corso della nuova puntata, i fans potranno finalmente ascoltare le parole con cui il tronista ha annunciato la fatidica scelta.



