Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1 aprile: Gemma Galgani in lacrime?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1 aprile

Dopo la scelta di Matteo Ranieri, Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 1° aprile, con una nuova puntata. Maria De Filippi aprirà la puntata con Gemma Galgani che, nella puntata di ieri, dopo aver salutato Matteo e avergli augurato tanta felicità con Valeria Cardone, non ha trattenuto le lacrime dando vita all’ennesimo battibecco con Tina Cipollari. Duranto il botta e risposta tra Gemma e Tina, Maria De Filippi ha annunciato un momento difficile per la dama di Torino. Cosa accadrà, dunque, nella puntata in onda oggi?

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Franco: "Faccio parte del divertimento?"

Gemma stava frequentando il professor Franco con cui, però, nella scorsa puntata, ha discusso dopo la scelta del cavaliere di conoscere un’altra signora che, poi, ha deciso di non trattenere in trasmissione. I due avrebbero dovuto vedersi ancora: cosa sarà successo tra i due? Franco avrà deciso di chiudere la conoscenza o sarà stata Gemma a mettere un punto alla frequentazione?

Tina hot su Gemma e Franco a Uomini e Donne/ "Notti di fuoco" e consigli piccanti

Uomini e Donne, la richiesta di Alessandro Vicinanza

Non mancheranno i colpi di scena nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Nella scorsa puntata, Alessandro Vicinanza, dopo aver chiuso la storia con Ida Platano, non ha nascosto un interesse per Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri. Nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” ha chiesto di far rientrare Federica per cominciare una conoscenza con lei. La Aversano, però, avrebbe rifiutato.

Tra gli altri protagonisti del trono over, al centro dello studio, potrebbero accomodarsi Daniela e Davide i quali, non solo hanno cominciato una frequentazione, ma entrambi hanno mostrato un grande entusiasmo per il feeling immediato che è nato tra loro.

Gemma Galgani 'corteggia' Barù?/ Uomini e Donne, “like tattici” della dama a foto osé

© RIPRODUZIONE RISERVATA