Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1 dicembre: nuovo corteggiatore per Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1° dicembre

Uomini e donne, dopo l’addio di Marcello Messina che ha deciso di lasciare la trasmissione per continuare la conoscenza con una donna incontrata fuori dal programma, torna in onda oggi con una nuova puntata. Come fanno sapere le anticipazioni della pagina Uominiedonneclassicoeover, in studio, non ci sarà Gemma Galgani. La dama di Torino, assente anche nelle precedenti puntate per il covid, sarà in collegamento da casa non avendo ancora superato il contagio. Pur non essendo presente fisicamente, tuttavia, Gemma continua ad animare i vari appuntamenti con il dating show di canale 5.

Oltre alle solite discussioni con Tina Cipollari, infatti, Gemma vivrà anche un momento positivo. In studio, infatti, arriverà un signore per conoscerla. Pur non potendo incontrarlo dal vivo, Gemma, dopo averlo visto, deciderà di farlo restare per poi cominciare una frequentazione vera quando tornerà ufficialmente in studio.

Uomini e Donne: lite tra Ida Platano e Diego Tavani?

Nel corso della puntata in onda oggi dovrebbero trovare nuovamente spazio anche Ida Platano e Diego Tavani. La storia tra la dama e il cavaliere è finita con una rottura e una durissima discussione. Dalle anticipazioni fornite dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, pare che tra Ida e Diego le discussioni non siano ancora finite e che i due torneranno a litigare proprio nel corso della nuova puntata.

Maria De Filippi, inoltre, dovrebbe concedere spazio anche al trono classico. Al centro dello studio potrebbe accomodarsi Matteo Ranieri per continuare a conoscere le sue corteggiatrici, ma anche Andrea Nicole il cui percorso è ormai agli sgoccioli. Dopo aver ricevuto la visita della mamma grazie ad una sorpresa organizzata da Alessandro, cosa accadrà alla tronista che sta continuando a conoscere anche Ciprian?

