Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 gennaio: oggi la scelta di Roberta Giusti?

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 10 gennaio

Dopo un lungo periodo di assenza, Uomini e Donne torna oggi, lunedì 10 gennaio 2022, con la sua prima puntata dell’anno, come sempre nel primo pomeriggio di Canale 5. A partire dalle ore 14.45 circa, quindi, torneranno le nuove vicende sentimentali del dating show targato Maria De Filippi, con le vicende relative ai protagonisti del trono classico ed over. La puntata che vedremo oggi, come riferisce BlastingNews, è stata registrata a metà del mese scorso e secondo le anticipazioni che circolano in rete ormai da diverse settimane, pare proprio che sarà imperdibile!

C’è posta per te 2022, 1a puntata/ Diretta, storie: il regalo di Stefano De Martino!

Stando agli ultimi spoiler, l’appuntamento odierno con Uomini e Donne dovrebbe inaugurare il nuovo anno con la puntata dedicata alla scelta di Roberta Giusti. A distanza di oltre tre settimane di attesa a causa delle vacanze natalizie, dunque, il pubblico della trasmissione riprenderà esattamente da dove aveva interrotto con l’attesissima scelta dell’unica tronista ancora in studio appartenente al cast del programma presentato nella passata stagione televisiva e del quale hanno fatto parte anche Joele Milan, Matteo Fioravanti ed Andrea Nicole Conte.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 dicembre: Luca torna per Roberta, Marika…

L’attesa scelta di Roberta Giusti

E’ tempo di scelte a Uomini e Donne e nella puntata di oggi 10 gennaio, secondo quanto trapelato dalle anticipazioni, conosceremo la decisione finale di Roberta. I fan del programma, grazie ai spoiler circolanti in rete e relativi alle passate registrazioni già conoscono il nome del corteggiatore sul quale è ricaduta la scelta della tronista, ovvero Samuele Carniani, contro ogni aspettativa.

Il timido corteggiatore ha tentato per mesi di fare breccia nel cuore della tronista romana ed alla fine sembra proprio esserci riuscito! Ovviamente ha replicato con un “sì” prima di ballare sotto la pioggia di petali rossi, tradizione ormai consolidata di Uomini e Donne. La scelta di Roberta come dicevamo, è avvenuta circa un mese fa ma ad oggi la coppia non ha potuto ancora ufficializzare la propria unione sui social. Tuttavia alcuni blog e pagine social hanno confermato che i due starebbero ancora insieme dal momento che la notte di Capodanno, nelle foto in cui Roberta era immortalata con l’amica Andrea Nicole, indossava proprio il cappotto di Samuele. Ad avere la peggio è stato invece il corteggiatore Luca, incontrato dalla tronista prima di riferire la sua scelta a fortunato. A Luca Salatino, tuttavia, Maria De Filippi ha concesso la possibilità di essere il nuovo tronista, proposta accettata dal giovane.

Luciana Littizzetto e figli in affido/ "Avevo paura ma Maria De Filippi mi ha detto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA