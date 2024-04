Uomini e donne anticipazioni puntata 11 aprile 2024/ Mario si dichiara a Ida, colpo di scena in studio

Uomini e donne: Barbara De Santi chiude la conoscenza con Salvatore

Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. In studio si è registrata l’ennesima lite tra Ida Platano e Mario Cusitore: il loro rapporto sembra non trovare davvero pace, soprattutto per via della presenza in studio di Pierpaolo. Mario ritiene infatti che la tronista abbia una preferenza per l’altro corteggiatore, suo “rivale” in amore, e ne è nata una discussione che ha visto intervenire anche Maria De Filippi. La conduttrice ha voluto prendere le difese di Ida, invitando i suoi due corteggiatori a cambiare atteggiamento e fornendo loro qualche consiglio.

Intanto, nel parterre del Trono Over è andata in scena la fine della frequentazione tra Barbara De Santi e Salvatore. La dama ha deciso di chiudere la conoscenza con il suo cavaliere quando, messa alle strette da una domanda di Maria De Filippi, ha ammesso di non nutrire un effettivo interesse per lui. La decisione della dama ha scatenato la reazione degli opinionisti in studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti, mentre a prendere le sue difese ci ha pensato Ida Platano.

Intanto oggi pomeriggio, giovedì 11 aprile 2024, va in onda una nuova puntata di Uomini e donne come sempre su Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate da Lanostratv, il pubblico assisterà ad un nuovo colpo di scena nel turbolento rapporto tra Ida Platano e Mario Cusitore. La tronista inizialmente ha avuto un’esterna con Pierpaolo, che è andato a trovarla a Brescia, e lei avrebbe deciso di riprendere in mano la conoscenza con il corteggiatore, al punto da presentargli un’amica durante una videochiamata.

Un passo dunque molto importante, che tuttavia scatena la reazione di Mario. Il corteggiatore prima abbandona lo studio furioso, poi, dopo che Ida lo raggiunge e cerca di farlo ragionare, torna nel parterre e chiede di far mettere due sedie rosse in studio. E, in quell’occasione, confessa alla tronista di essere innamorato di lei: la dichiarazione non convincerà tutti, poiché arriverà una nuova segnalazione su di lui. Intanto Daniele Paudice continua a vedere Gaia e Marika, e tornerà a portare in esterna anche Valery. Sul fronte Trono Over, invece, Aurora decide di chiudere con Federico e nascerà una discussione che coinvolgerà anche Cristina Tenuta e Barbara De Santi.











