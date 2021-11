Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 novembre: nuovo bacio per Andrea Nicole?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 novembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 11 novembre, alle 14.45 con una nuova puntata. Dopo il momento dedicato ad Ida Platano e Diego Tavani e alla tronista Roberta Ilaria Giusti che ha scelto di portare in esterna Luca, oggi, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Andrea Nicole. Esattamente come la collega Roberta, anche il percorso di Andrea Nicole si sta avvicinando al momento decisivo. La tronista ha scelto di concentrarsi solo sulla conoscenza con Alessandro e Ciprian.

Nella scorsa puntata, la tronista è stata delusa dall’atteggiamento di Alessandro, reo di non averla cercata quanto Ciprian intorno al quale ci sono molti dubbi. Proprio con Ciprian, Andrea Nicole ha scelto di fare un’esterna durante il quale, dalle anticipazioni, ci sarebbe stato un bacio. La scelta della tronista, dunque, è vicina?

Uomini e Donne: nuove conoscenze per Armando Incarnato?

Non mancherà lo spazio dedicato al trono over. Dopo il momento dedicato ad Isabella Ricci, protagonista di un’accesa discussione con Armando Incarnato e Gianni Sperti, chi siederà al centro dello studio? Protagonisti della nuova puntata potrebbe essere Armando Incarnato, ancora alla ricerca della donna della sua vita così come Biagio Di Maro che, recentemente, ha scatenato la polemica con alcune dichiarazioni sulle donne che ha frequentato.

Armando, dopo aver frequentato Marika e aver chiuso con lei, tornerà al centro dello studio per un nuova conoscenza? Il cavaliere napoletano ha cominciato la stagione con buoni propositi annunciando la volontà di trovare una donna con cui costruire qualcosa d’importante. Ci riuscirà? Per ora, nessuna donna è riuscita a conquistare il suo cuore.

