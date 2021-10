Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Graziano e Joele protagonisti?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 12 ottobre

Dopo aver lasciato spazio al pomeridiano di Amici 2021, Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 12 ottobre, con una nuova puntata in cui non mancheranno emozioni e colpi di scena. Nell’ultima puntata trasmessa, al centro dello studio, si sono accomodate Ida Platano e Marika, protagoniste di un’accesa discussione che ha coinvolto anche Armando Incarnato il quale ha deciso di chiudere definitivamente con Marika. Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda oggi? Protagonista del trono over potrebbe essere Graziano.

Il cavaliere, chiusa la conoscenza con Ida Platano, dopo aver dichiarato il proprio interesse proprio per Marika la quale ha rifiutato più volte di uscire con lui, ha cominciato a frequentare Vittoria. Come procederà la conoscenza tra i due? Dalle anticipazioni del Vicolo delle news pare che Graziano sia stato il protagonista di uno scontro con una dama che stava frequentando. Sarà Vittoria la dama in question?

Joele Milan lascia Uomini e Donne oggi?

Da giorni, ormai, si attende il momento in cui Joele Milan lascerà il trono di Uomini e Donne. Come è stato ampiamente annunciato dal Vicolo delle News, il tronista lascerà definitivamente il programma di Maria De Filippi dopo aver provato ad avere contatti con la corteggiatrice Ilaria lontano dal programma.

Quello di Joele è così un gesto che Maria De Filippi e la sua redazione non possono tollerare e, così, negli scorsi giorni, il tronista, al centro dello studio, ha dovuto dare le proprie giustificazioni in merito. Al termine del confronto con la conduttrice ha lasciato il programma così come la corteggiatrice Ilaria. Quel momento, dunque, sarà trasmesso nel corso della puntata in onda oggi?

