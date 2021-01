Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 gennaio: Gemma Galgani torna protagonista?

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 13 GENNAIO

Le emozioni di Uomini e Donne tornano in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, con una nuova puntata. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5? La puntata di ieri si è conclusa con il confronto tra Sophie Codegoni e i suoi corteggiatori Antonio e Giorgio con cui ha fatto delle esterne. Cosa succederà, invece, oggi? Le anticipazioni non sono tantissimo, ma al centro dello studio, potrebbe tornare nuovamente Gemma Galgani per raccontare nuovi dettagli della sua storia con Maurizio Guerci. Gemma sta vivendo delle grandissime emozioni con il cavaliere cinquantenne con cui ha anche vissuto dei momenti d’amore. Nella puntata che potrebbe andare in onda oggi, tuttavia, tra Maurizio e Gemma potrebbero nascere le prime incomprensioni come ha previsto, sin dall’inizio, Tina Cipollari che non crede affatto all’interesse di Maurizio per Gemma.

ARMANDO INCARNATO CHIUDE CON BRUNILDE

Armando Incarnato continua a cercare l’amore nel parterre del trono over, ma finora non ha avuto molto successo. Anche la conoscenza con Brunilde, infatti, è destinata a finire. Il cavaliere napoletano, nella puntata trasmessa ieri, durante la discussione che la dama ha avuto con Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha annunciato l’intenzione di chiudere definitivamente con lei, ma cos’è successo per spingere Armando a prendere tale decisione? Chiudendo con Brunilde, Armando si dedicherà unicamente a Lucrezia Comanducci? Nel corso della nuova puntata potrebbe sedersi al centro dello studio anche Michele Dentice, alla ricerca dell’amore dopo la frequentazione con Roberta Di Padua che si è conclusa con un nulla di fatto. Tuttavia, non essendoci anticipazioni precise, nel corso della nuova puntata, potrebbe trovare spazio anche Davide Donadei. Saranno davvero questi i protagonisti del nuovo appuntamento col dating show di canale 5 o ci saranno delle sorprese?



