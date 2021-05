Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 maggio: la scelta di Massimiliano

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 maggio

Settimana di scelte per Uomini e Donne. Dopo quella di Samantha Curcio che ha scelto Alessio Cennicola, oggi, la puntata del dating show di canale 5, sarà dedicata alla scelta di Massimiliano Mollicone. Elegantissimo, in smoking e bello come un Dio, come lo ha definito Tinì Cansino, il tronista oggi sceglierà la ragazza con cui costruire una storia d’amore tra Vanessa Spoto ed Eugenia Rigotti. La scelta arriva dopo l’amaro sfogo di Vanessa che, in puntata, ha accusato il tronista di avere occhi solo per Eugenia. “In esterna siamo tutti bravi, ma quando siamo qui io non esisto, gli occhi sono tutti per lei”, ha detto la Spoto in lacrime scontrandosi anche con Eugenia che l’ha esortata a ridimensionare le proprie reazioni. “Indipendentemente dalla scelta, ti assicuro che non morirai e che fra un mese avrai la fila di ragazzi“, ha detto Eugenia non convincendo affatto Vanessa.

Massimiliano Mollicone, le ultime parole prima della scelta

In studio, emozionato, ma allo stesso tempo felice della scelta che sta per fare, Massimiliano Mollicone ha ringraziato Tina Cipollari, Maria De Filippi, Gianni Sperti e tutte le persone che ha incontrato durante il percorso a Uomini e Donne. “Hai dormito stanotte?”, chiede Maria De Filippi. Massimiliano non nasconde l’ansia: “Sono un po’ nervoso”, ammette mostrando gli occhi lucidi. Massimiliano ha poi ammesso di essersi innamorato mentre Gianni Sperti, ricordando la rabbia di Vanessa, ma anche di Eugenia nelle ultime puntate, lo esorta a non escludere un no come risposta. “Speriamo di no”, risponde ironicamente Massimiliano che ha tutto il sostegno di Tina, sicura che sia Vanessa che Eugenia cancelleranno la rabbia e le discussioni nel momento in cui si ritroveranno sedute sulla sedia rossa.

