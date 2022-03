Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 marzo: lite tra Armando e Alessandro?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 marzo

Nuovo ed imperdibile appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, martedì 15 marzo, con una nuova puntata in cui non mancheranno i colpi di scena. Dopo il momento dedicato a Lucia e Pinuccia che hanno litigato con Tina Cipollari e il momento dedicato al trono classico con Matteo Ranieri che ha deciso di andare a riprendere Federica, decisa a lasciare la trasmissione, la puntata in onda oggi dovrebbe cominciare con Ida Platano e Alessandro. La coppia sta uscendo da diverse settimane ma l’idillio dell’inizio ha lasciato spazio alle incomprensioni quotidiane.

Cosa accadrà, dunque, nel corso della puntata di oggi? Secondo le anticipazioni della registrazione della puntata pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” Ida e Alessandro si accomoderanno al centro dello studio per raccontare il weekend che avrebbero dovuto trascorrere a Brescia, ma il colpo di scena non mancherà.

Lite tra Alessandro e Armando Incarnato

Ancora incomprensioni tra Alessandro e Ida Platano che non riescono a trovare un punto d’incontro. Durante il confronto al centro dello studio tra la dama e il cavaliere parlerà Armando Incarnato a cui Ida è legata da una profonda amicizia. L’intervento del cavaliere napoletano, però, porterà ad uno scontro tra Armando e Alessandro.

Nel corso della puntata, poi, dovrebbe esserci tempo anche per gli altri protagonisti del trono over come le signore Sara e Daniela del parterre, ma anche per il trono classico con Luca Salatino che continua a conoscere nuove corteggiatrici invece di concentrarsi sulla conoscenza di poche ragazze. Secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Luca è uscito per la seconda volta con Miriam.

