Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 15 novembre: Tina vs Ida, oggi nuovo tronista?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 novembre

Riparte una nuova settimana in compagnia di Uomini e Donne, la trasmissione del pomeriggio di Canale 5, condotta da Maria De Filippi. Il dating show torna come sempre a partire dalle ore 14.45 circa. Questa dovrebbe essere una nuova settimana ricca di colpi di scena. Chi siederà al centro dello studio? E soprattutto, quali saranno i protagonisti della puntata di oggi? Proseguono le vicende sentimentali di Gemma Galgani – che nel frattempo abbiamo appreso dalle nuove registrazioni di essere risultata positiva al Covid – con retroscena non particolarmente positivi per la storica dama del programma.

Le delusioni amorose, ormai, per lei sono all’ordine del giorno diventando oggetto di scerno da parte della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Nell’ultima puntata abbiamo assistito ad un nuovo durissimo confronto con Costabile, il quale ha deciso di mettere un punto alla loro conoscenza. Secondo le anticipazioni relative alle nuove puntate di Uomini e Donne, Gemma sarà ancora disperata dopo la fine della sua ennesima relazione. Un addio per nulla pacifico, caratterizzato da accuse reciproche e che ha visto Costabile dare a Gemma della “mistificatrice”. A quanto pare però, Gemma continuerà ancora a rimuginare su ciò che sarebbe potuto essere.

Uomini e Donne: arriva il nuovo tronista?

Ma cosa dobbiamo ancora aspettarci dalla puntata di Uomini e Donne di oggi 15 novembre e che aprirà ufficialmente la nuova settimana? Il trono over sarà caratterizzato ancora una volta dalle delusioni sentimentali di Gemma Galgani e da Ida Platano, che continua a tentennare sulla decisione del suo nuovo pretendente Diego di conoscersi meglio fuori. Questo porterà Tina Cipollari a scagliarsi contro la dama in maniera piuttosto accesa.

Per quanto riguarda il trono classico potremo assistere ad una novità molto attesa: l’arrivo di un nuovo tronista. Dalle anticipazioni legate alle passate registrazioni di Uomini e Donne, infatti, abbiamo appreso l’arrivo a sorpresa di un “nuovo” giovane volto che siederà sul trono lasciato vuoto da Matteo Fioravanti dopo aver compiuto la sua scelta. Di chi si tratta? Parliamo di un altro Matteo, volto già noto al pubblico della trasmissione. Nel dettaglio si tratta di Matteo Ranieri, ex corteggiatore di Sophie Codegoni (ora al GF Vip) che poi lo scelse, sebbene la loro relazione fu destinata a concludersi in maniera per nulla positiva. Matteo, invitato in studio come ospite, sarà raggiunto dalla richiesta a sorpresa da parte di Maria De Filippi che gli chiederà di mettersi in gioco come nuovo tronista.

